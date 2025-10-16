Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat zullen bestaande Polestar 3-rijders van deze update balen!

Kersverse Polestar 3-rijders zullen nu wel beteuterd opkijken. Rijden ze net in hun nieuwe auto, is-ie gelijk verouderd door de komst van deze geüpdatete versie.

Want met het woord ‘geüpdatet’ doen we hem tekort. De Polestar 3 is zo grondig vernieuwd dat we bijna over een geheel andere auto kunnen spreken.

Polestar 3 Long Range met kleinere batterij

Zo heeft de Long Range Single Motor niet langer een 299 pk leverende elektromotor en een 111 kWh-batterij, maar is-ie 333 pk sterk en heeft-ie voortaan een 92 kWh-accu (beide cijfers zijn bruto).

Is dat nadelig? Ja, op het gebied van range wel, want waar de Long Range voorheen 706 kilometer ver kwam, is dat nu nog 604 kilometer. Het voordeel is dan wel weer dat de vernieuwde variant een stuk sneller kan laden: 310 in plaats van 250 kW.

Overgezet van 400 naar 800 Volt-architectuur

Dat laatste komt omdat de Polestar 3 is overgezet van een 400 Volt- naar een 800 Volt-architectuur. Voor de Dual Motor en Performance betekent dat zelfs dat de maximale laadsnelheid omhoog is gegaan van 250 naar 350 kW.

Beide hebben nu een 106 kWh-batterij (was 111 kWh), waarmee het bereik van de Dual Motor ongeveer gelijk blijft (635 kilometer) en de range van de Performance omhoog gaat van 561 naar 593 kilometer.

Polestar 3 Performance nu met 680 pk

Die laatste is een flinke klap sterker geworden en gaat met zijn 680 pk (was 517 pk) in 3,9 seconden naar 100 km/h. De Dual Motor werd eveneens sterker (van 489 naar 544 pk) en zit nu al na 4,7 seconden op honderd.