Wat Peugeot over de range van de nieuwe e-308 zegt, klopt niet

‘De nieuwe Peugeot e-308 biedt een actieradius van 450 kilometer’, zo lezen we in de persinformatie, ‘waarmee de auto tot de top van zijn segment behoort.’ Mwah, dat zien wij toch anders.

De gefacelifte Peugeot e-308 levert als vanouds 156 pk en 270 Nm, maar heeft voortaan een iets grotere batterij: nu 58,4 kWh in plaats van 54,0 kWh. Die toename in capaciteit doet de WLTP-actieradius met 34 kilometer stijgen naar 450 kilometer.

Aan de top van zijn segment?

En Peugeot beweert dus dat de e-308 daarmee aan de top van zijn segment zit. Is dat zo? Nee, want in de Renault Megane E-Tech Electric haal je 468 kilometer en de Cupra Born en MG 4 zijn beschikbaar met zo’n 520 kilometer range. De Volkswagen ID.3 heeft zelfs een bereik van 566 kilometer.

Nou zijn de prijzen van de nieuwe Peugeot e-308 nog niet bekend, maar als we naar het huidige kijken, dan begint die 39.050 euro. En daarmee ontloopt hij de hierboven genoemde concurrenten niet heel erg veel.

Zichtbare facelift Peugeot 308

Hoe dan ook, de 308 is dus gefacelift. Kun je dat zien? Ja, duidelijk. Hij heeft een 3008/5008-achtige grille gekregen, met daarin een verlicht Peugeot-logo en erboven een lichtbalk over de volledige breedte, maar dan net even anders.

De verticale streepjes van de dagrijverlichting lopen op een fraaie manier door in de spijlen van de grille. De ‘slangentanden’ van de huidige 308 – die typische uitlopers naar beneden – zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een set verborgen koplampunits, die wegvallen tegen het zwart in de bumper.

Verder kunnen we natuurlijk het faceliftlijstje afgaan. Er zijn nieuwe wieldesigns (17 en 18 inch), nieuwe kleuren (Lagoa Blue en Ingaro Blue) en nieuwe infotainmentgraphics. Kopers en leaserijders kunnen nog altijd kiezen uit vier uitrustingsniveaus: Style, Allure, GT en Business.

Uitvoeringen Peugeot 308

Om terug te komen op de elektrische e-308. Die heeft dus dezelfde elektromotor en een iets grotere accu. Aan de maximale laadsnelheden is niks veranderd. Die liggen nog steeds op 11 kW AC en 100 kW DC (van 20 tot 80 procent in 32 minuten).

Dan is er ook nog altijd de Peugeot 308 met plug-in hybridetechniek. Zijn aandrijflijn combineert een 125 pk leverende elektromotor met een 1,6-liter viercilinder turbomotor met 150 pk. Het systeemvermogen is 195 pk. Een zeventraps automaat met dubbele koppeling is standaard.

De plug-in hybride is uitgerust met een 17,2 kWh-batterij en heeft een elektrische range van maximaal 85 kilometer. Hij kan in 2 uur en 5 minuten worden opgeladen. Aan een normaal stopcontact doet-ie er ruim 7 uur over.

Tot slot levert Peugeot ook een 308 Hybrid met 145 pk en een zestraps automaat met dubbele koppeling. De geüpdatete 308 is leverbaar vanaf eind dit jaar. Wat hij gaat kosten, is nog niet bekend. De huidige is er vanaf 36.050 euro voor de Hybrid 145 en 39.050 euro voor de e-308.

In 2022 hebben we de toen nieuwe Peugeot 308 een half jaar als duurtestauto in onze vloot gehad. Ben je benieuwd naar onze bevindingen? Bekijk dan onderstaande video.