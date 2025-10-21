Deel dit: Share App Mail Tweet

Wat nu weer? ‘Kleuter’ Elon Musk dreigt op te stappen bij Tesla

Hadden we de kop boven dit verhaal feitelijk moeten houden? Nee, want wat hierboven staat, dekt de lading keurig. Elon Musk, een van de rijkste en machtigste mannen ter wereld, begint te stampvoeten als een klein kind omdat hij een beloning van 1 biljoen dollar wil.

Laat dat even goed tot je doordringen. Elon Musk heeft een vermogen van rond de 500 miljard dollar en is daarmee een de rijkste personen aller tijden. Heeft hij nóg meer geld nodig? Nee, natuurlijk niet, maar hij aast er wel op. En gaat het mogelijk nog krijgen ook.

Tesla-bestuur wil Musk aan zich binden

Want het bestuur van Tesla heeft hem beloningen in het vooruitzicht gesteld van… hou je vast… 1 biljoen dollar. Dat is 1.000 miljard dollar, oftewel 1.000.000.000.000 dollar. Waarom zoveel? Omdat Tesla bang is dat zijn CEO uitgekeken raakt op het merk en andere dingen besluit te gaan doen.

Op zich begrijpen we die officiële verklaring van het bestuur wel, want het lijkt er soms op dat Musk zijn positie als topman van Tesla ziet als een parttime baan. Hij staat immers ook aan het hoofd van xAI, Space X, Starlink en Twitter (X). Daarbij was Musk ook actief in de Amerikaanse regering van Donald Trump.

Het is Musk om de macht te doen

Overigens is het niet zo dat hij van het Tesla-bestuur 1 biljoen dollar krijgt, handje contantje. Mochten de nieuwe beloningen worden goedgekeurd, dan moet Musk in de komende tien jaar een aantal uitdagende doelen halen, waarna hij een pakket aandelen krijgt, waarvan de waarde kan oplopen tot 1 biljoen dollar.

Nou lijkt het Musk niet zozeer om het geld te gaan, maar vooral om meer macht. Momenteel heeft hij ‘slechts’ 15 procent van de aandelen Tesla in handen. Hij heeft al een paar keer gezegd dat hij minstens 25 procent wil, om meer stemrecht te krijgen.

Aanzwellende kritiek op beloning

Hoe dan ook, Musk heeft te maken met aanzwellende kritiek. Zo noemt het invloedrijke adviesbureau ISS (Institutional Shareholder Services) zijn mogelijke beloning “buitengewoon excessief” en “niet voldoende onderbouwd”. Het adviseert aandeelhouders daarom om tegen te stemmen.

Een Amerikaanse rechter heeft al meerdere keren een streep gezet door een eerdere beloning voor Musk. Niet alleen vanwege het buitensporige bedrag, maar ook omdat de toekenningsprocedure niet eerlijk zou zijn geweest. Het bestuur van Tesla is niet onafhankelijk genoeg van Musk, aldus de rechter.

Musk dreigt op te stappen bij Tesla

En dat is Musk een beetje zat, blijkt nu uit een bericht van hem op Twitter. Iemand tweette dat er genoeg andere competente auto-CEO’s zijn om Tesla te leiden. Musk reageerde daarop met: ‘Welke van die CEO’s zou je willen dat Tesla runt? Ik zal het in ieder geval niet zijn.’

Daarmee lijkt hij te zinspelen op zijn vertrek. Al weet je het bij Musk maar nooit, natuurlijk. Ooit twitterde hij dat hij Tesla van de beurs zou halen voor 420 euro per aandeel (een wietgrapje, zoals je die maakt als rijkste man ter wereld) en dat de financiering rond zou zijn, wat niet zo was.