Wat betekent dit groene bord op een parkeerplaats?

In Nederland hebben we veel borden die je voor het halen van je rijbewijs allemaal wel een keer in een lesboek hebt zien langskomen, maar weet je ze allemaal nog? Wat betekent bijvoorbeeld dit groene bord dat je vaak op een parkeerplaats ziet.

Naar schatting zijn er momenteel zo’n 3 miljoen verkeersborden in Nederland (die flink wat kosten per stuk). Er zijn ook nog veel borden die niet direct betrekking hebben tot verkeer. Bijvoorbeeld dit groene exemplaar, dat officieel geen verkeersbord is.

Het groene bord op een parkeerplaats

Het groene bord dat je vaak ziet op een parkeerplaats of bij een school, kantoor of sporthal staat voor een verzamelplaats. Als er calamiteiten zijn, en er vindt een ontruiming plaats van een pand, dan is het belangrijk dat medewerkers en bezoekers zich verzamelen bij dit punt.

Het plakkaat met drie poppetjes en vier pijlen – dat officieel ‘verzamelplaats na evacuatie’ heet – wordt niet neergezet door gemeentes, maar door de eigenaar van bijvoorbeeld een bedrijfspand. Het bord is niet verplicht om een plaats aan te duiden, maar in geval van calamiteiten is het wel zo duidelijk.