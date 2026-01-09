Deel dit: Share App Mail Tweet

Warmdraaien van je auto is meestal onzin: dit moet je vooral niet doen

’s Winters laten veel automobilisten hun auto stationair warmdraaien terwijl ze de ruiten ijsvrij maken. Of ze wachten tot de toerenteller onder de 1.000 toeren zakt voordat ze wegrijden. Het voelt voorzichtig, maar is dat ook echt goed voor je auto?

Volgens BOVAG-woordvoerder Paul de Waal is het antwoord duidelijk. “De motorolie moet zo snel mogelijk op temperatuur komen. Gebeurt dat niet, dan kan dat op termijn voor extra slijtage zorgen.” Dit betekent echter niet dat je allerlei trucjes hoeft uit te halen. De auto zorgt hier zelf voor.

Stationair warmdraaien auto is onzin

“Maak je auto goed ijsvrij, start de motor en ga rustig rijden. Geef geen vol gas en laat de auto geleidelijk warm worden. Wat je juist niet moet doen, is de motor stationair laten draaien. Dan warmt de olie minder snel op en het is ook nog eens slecht voor het milieu.” Dat advies geldt voor zowel benzine- als dieselmotoren.

Auto stationair laten warmdraaien verboden In veel landen is het stationair laten draaien van jouw auto verboden. Zo kun je onder andere in België, Duitsland en Italië boetes krijgen.

In sommige moderne auto’s wordt het maximale toerental bij een koude motor automatisch begrensd. Na ongeveer tien tot vijftien minuten rijden is een moderne verbrandingsmotor meestal op temperatuur en kun je hem zonder problemen zwaarder belasten.

De motorolie zelf is daarbij zelden een probleem. Er bestaan speciale, dikkere oliën – bijvoorbeeld voor raceauto’s – die bij kou lastig rondgepompt worden. “De olie die in normale personenauto’s wordt gebruikt, is geschikt voor alle Nederlandse weersomstandigheden”, aldus de Waal.

Korte stukjes rijden is slecht voor de motor

Wel zorgt koud weer ervoor dat een motor iets meer slijt, vooral bij verkeerd gebruik. “Wie met een koude motor direct veel vermogen vraagt, veroorzaakt extra slijtage. Maar als je normaal rijdt, is dat effect nihil.” Korte ritten zijn volgens De Waal een groter probleem. “Rijd je elke dag alleen 900 meter naar de supermarkt, dan wordt de motor nooit echt warm. Dat vindt geen enkele auto prettig.”

Elektrische auto’s juist wel stationair voorverwarmen

Bij elektrische auto’s ligt het verhaal anders. Ze hebben geen motorolie, maar ook hier speelt temperatuur een grote rol. “Voorverwarmen is bij een elektrische auto juist aan te raden,” legt De Waal uit. “Niet alleen voor comfort, maar ook voor de levensduur van de accu.”

Een accu presteert het best als hij op temperatuur is. Door de auto aan de laadpaal voor te verwarmen, hoeft de accu tijdens het rijden minder hard te werken. Dat scheelt energie en vergroot de actieradius. “Wie de mogelijkheid heeft, doet er goed aan zijn elektrische auto vóór vertrek alvast op te warmen. Dat kan vaak eenvoudig via een app.”

