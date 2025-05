Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom we denken dat de Porsche 911 ‘Flachbau’ terugkomt

Flachbau, Slantnose: we hebben het over de Porsche 911 Turbo met klapkoplampen, waarvan in de jaren tachtig een paar honderd exemplaren zijn gebouwd door de Sonderwunsch-afdeling van Porsche. Dat er een moderne versie van komt, weten we bijna zeker. En dit is waarom…

Porsche verdient goud geld met het aanbieden van personalisatiemogelijkheden via Exclusive Manufaktur en Sonderwunsch. Die laatste afdeling gaat het verst. Vermogende klanten kunnen daar aankloppen voor auto’s die zo goed als uniek zijn.

Porsche legt namen vast bij merkbureau

Vaak gaat het dan om bijzondere kleurstellingen of specificaties, maar bij Sonderwunsch kunnen ze ook speciale modellen ontwikkelen. En dat wil Porsche dan ook meer gaan doen. Het merk heeft ongetwijfeld gezien hoe Ferrari bakken met geld verdient aan zijn Icona-serie (Monza SP1/SP2 en Daytona SP3).

Een tijdje geleden heeft Porsche dan ook gezegd met moderne incarnaties van klassieke iconen te zullen komen. En daar past de 911 Turbo Flachbau bij. Porsche heeft recent de namen Flachbau en Flachbau RS laten vastleggen bij het Europese merkbureau, dus dat schept verwachtingen.

Nou moeten we eerlijk zijn: fabrikanten leggen vaak namen uit het verleden vast om ervoor te zorgen dat anderen dat niet doen, maar toch… Porsche heeft de jaren zeventig net getackeld met de 911 Edition 70, dus zijn nu de jaren tachtig aan de beurt.

Porsche 911 Turbo ‘Flachbau’ uit de 80’s

De originale Flachbau was een speciale editie van de 911 Turbo, die geïnspireerd was op de racewagens van het Kremer-team, de 935’s. Die hadden niet de kenmerkende ‘kikkerogen’ van de 911, maar waren uitgerust met een aerodynamisch geoptimaliseerde, vlakke neus.

Enkele Porsche-klanten klopten bij de fabriek aan en wilden een straatauto met zo’n front. Dus kwam de Sonderwunsch-afdeling met de uitzonderlijke dure Flachbau-versie van de 911 Turbo (930), die vaak ook is te herkennen aan zijn luchtroosters voor de achterwielen, met daarin Ferrari Testarossa-achtige sleuven.

Mocht er een moderne Flachbau komen, dan zijn klapkoplampen uitgesloten. Die mogen omwille van de voetgangerveiligheid niet meer. Maar dat lost Porsche vast op met een fraaie led-strip hier en daar. Komt goed.