Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom van de Volkswagen ID.1 geen Cupra- en Skoda-versies komen

Toen vorige week de Volkswagen ID.1 aan de wereld werd voorgesteld, moesten we meteen denken aan het trio Seat Mii, Skoda Citigo en Volkswagen Up. Van de ID.1 zal dus ook wel een Cupra-, Seat- of Skoda-variant komen, toch?

Niet dus. Volgens Volkswagen-ontwikkelingsdirecteur Kai Grünitz is de ID.1 ontwikkeld als stand-alone model en zijn er geen plannen voor een Cupra- en Skoda-versie. Seat noemt hij natuurlijk niet, want dat merk wordt voor de Volkswagen Groep in alle toonaarden doodgezwegen.

Markt voor elektrische stadsauto’s

Volgens Grünitz blijft het bij de Volkswagen ID.1 alleen, omdat er onzekerheid heerst over de toekomst van de elektrische stadsautomarkt. Al moet hij toegeven dat het platform van de compacte ID.1 gebruikt zou kunnen worden voor andere modellen, als de business case daarvoor rond gemaakt kan worden.

Waarom Volkswagen op basis van de ID.1 geen andere modellen in de pijplijn heeft zitten? “We denken dat de markt voor elektrische stadsauto’s gaat groeien in de komende jaren. Als dat ook gaat gebeuren, dan kunnen we altijd nog een besluit nemen over mogelijke Cupra- en Skoda-versies.”

Volkswagen ID.1 op MEB Entry-platform

De ID.1 staat op het voorwielaangedreven MEB Entry-platform, waar ook de ID.2 gebruik van maakt. En daar komen dus wél Cupra- en Skoda-uitvoeringen van: de Raval en de Epiq, die tegelijkertijd zijn ontwikkeld.

Kortere ontwikkelingstijden door nieuwe software

De ID.1 is de allereerste Volkswagen die is ontwikkeld met behulp van een nieuw softwaresysteem, dat in samenwerking met Rivian is geïntroduceerd. Het verkort de benodigde tijd aanzienlijk, door een flink deel van het proces virtueel te maken, waardoor minder fysieke prototypes nodig zijn.