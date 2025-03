Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom vakbonden vrezen voor faillissement Europese Ford-tak

Het Amerikaanse Ford steekt in de komende vier jaar 4,4 miljard euro in zijn Europese tak, maar toch vrezen de Duitse vakbonden voor een faillissement. Waarom?

Ford Europe heeft te kampen met dezelfde problemen als veel andere Europese concurrenten: een tegenvallende vraag en oplopende kosten. Het bedrijf kondigde eerder aan bijna achtduizend banen te zullen schrappen, waarvan het grootste deel in Duitsland.

Ford Europe zucht onder schuldenlast

Met de investering uit de Verenigde Staten wil Ford processen versimpelen, de efficiëncy verbeteren en kosten drukken. Volgens persbureau Reuters zucht de Europese organisatie onder een schuld van 9,0 miljard euro. Een deel van de 4,4 miljard euro gaat daarom naar schuldenverlichting.

Vakbonden vrezen voor faillissement

Dat Ford zijn Europese afdeling te hulp schiet, is goed nieuws, zou je denken, maar in Duitsland maken ze zich zorgen. Vakbondsleiders zeggen te vrezen dat Ford Europe over een paar jaar failliet kan gaan als er niks verbeterd.

Het probleem zou zijn dat de investeringen uit Amerika een overeenkomst uit 2006 vervangen, waarin staat dat alle verliezen van Ford Europe door het moederbedrijf worden gedekt. Volgens de vakbonden vervalt daarmee de bescherming tegen faillissement.

Modellen sluiten niet aan bij Europese smaak

De voorzitter van de ondernemingsraad, Benjamin Gruschka, denkt dat Ford Europe onder meer te lijden heeft onder een modellengamma dat niet aansluit bij de Europese smaak. Het merk heeft bijvoorbeeld de populaire Ka, Fiesta en Focus uit het leveringsprogramma gehaald en richt zich op SUV’s.

In 2023 had Ford een Europees marktaandeel van 4,0 procent. Vorig jaar is dat gedaald naar 3,3 procent, zo blijkt uit gegevens van de ACEA, de organisatie die de belangen van de Europese autofabrikanten vertegenwoordigd.