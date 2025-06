Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom tanken nu nóg goedkoper wordt

Tanken wordt waarschijnlijk goedkoper. De Organisatie van olie-exporterende landen gaat namelijk opnieuw de productie flink verhogen. Hierdoor gaat de olieprijs naar verwachting dalen.

Na de productieverhoging van mei en juni pompen de OPEC+-landen ook in juli meer olie op. Het gaat om een stijging van 411.000 vaten per dagen.

Tanken wordt goedkoper in juli

Deze stijging van de productie heeft dus naar verwachting invloed op de prijs. Dat betekent dat jij volgende maand nog goedkoper kan tanken. Benzine is in Nederland in vergelijking met andere landen dan nog steeds niet goedkoop te noemen, maar nu al ligt de adviesprijs 4 procent lager dan een jaar eerder.

Momenteel betaal je in Nederland volgende United Consumers gemiddeld 2,102 euro per liter. Diesel wordt ook goedkoper door de toenemende olieproductie. De prijs van de brandstof ligt nu gemiddeld op 1,80 euro. Let wel, dit is de landelijke adviesprijs. Bij veel tankstations in Nederland kun je veel goedkoper tanken. Zo ben je bij een bepaald type tankstation tot 10 procent minder kwijt.