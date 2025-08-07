Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom schrijft Daihatsu ‘klootzak’ op de wielen van dit guitige busje?

Volgende maand gaat Autovisie naar de IAA in München, maar nu besteden we even aandacht aan de Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS). Waarom? Omdat Daihatsu daar een guitig busje heeft onthuld, dat iedereen ‘klootzak’ noemt.

Dit groene gevaarte is eigenlijk een Daihatsu Gran Max, maar dan volledig onder handen genomen, met een compleet ander front (dat doet denken aan de Suzuki Jimny of Toyota Land Cruiser), een opgehoogd onderstel, een dakrek en een set sportief ogende 16-inch wielen.

Daihatsu met Turbo Bastard-wielen

De voorste twee zijn afgedekt met een aerodisc, waarop gek genoeg ‘Turbo Bastard’ staat, wat je letterlijk zou kunnen vertalen naar ’turbobastaard’ of ’turboklootzak’. Wij moesten het even opzoeken, maar Turbo Bastard is kennelijk een Indonesisch wielenmerk.

Geïnspireerd op klassieke offroader

Over opvallende namen gesproken: Daihatsu noemt zijn gemodificeerde busje Gran Max Taft Guy (’tough guy’, snap je hem?), omdat zijn uiterlijk geïnspireerd is op de klassieke Daihatsu Taft (wij kennen hem als de Rocky). Die compacte terreinwagen werd van 1984 tot en met 2007 gebouwd. Taft staat voor – alleen Japanners kunnen dit verzinnen – Tough and Almighty Four-wheel Touring vehicle.