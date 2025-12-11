Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Nederlands tanktoerisme Belgische pomphouders zo’n 20.000 euro gaat kosten

Brandstof is in België veel goedkoper dan in Nederland, dus rijden veel landgenoten de grens over om daar hun auto vol te tanken. En dat tanktoerisme gaat Belgische pomphouders binnenkort geld kosten.

De Belgische gemeente Zelzate, die net over de grens bij Sas van Gent ligt, voert een nieuwe belasting in, de zogeheten brandstofslangbelasting. Die moeten tankstationhouders voortaan betalen over het aantal pompen dat ze hebben.

Nederlands tanktoerisme zorgt voor overlast

Zelzate wil op die manier de overlast van het tanktoerisme uit Nederland aanpakken, zo meldt VRT NWS. “Het tanktoerisme in onze gemeente brengt niet alleen bijkomende mobiliteits- en veiligheidsuitdagingen met zich mee”, legt de burgemeester uit, “ook de infrastructuur in de omgeving van benzinepompen kent hierdoor een kortere levensduur en heeft intensiever onderhoud nodig.”

Met andere woorden: wij Nederlanders zorgen soms voor opstoppingen en veroorzaken extra schade aan de wegen. En omdat de uitbaters van benzinepompen voordeel hebben van het tanktoerisme moeten die voor een deel van de kosten gaan opdraaien. “Het is fair om een bescheiden bijdrage te vragen”, vindt de burgemeester van Zelzate.

Niet de eerste gemeente met extra belasting

Hoe hoog de brandstofslangbelasting wordt, moet Zelzate nog bepalen. De gemeente wil in ieder geval op jaarbasis zo’n 20.000 euro extra binnenhalen. Zelzate is overigens niet de eerste Belgische plaats die een dergelijke belasting invoert als antwoord op het Nederlandse tanktoerisme. Aalst, Baarle-Hertog en Gent deden dat al eerder.

Verschil brandstofprijs in België en Nederland

In België ligt de gemiddelde benzineprijs nu op 1,65 euro voor een liter Euro 95 (E5). Vergelijk dat met Nederland, waar de adviesprijs momenteel op 2,16 euro ligt. Diesel is in België duurder dan benzine en kost momenteel ongeveer 1,77 euro per liter. Bij ons ben je ruim 1,90 euro kwijt.