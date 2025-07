Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom juist déze Bentley de beste keus voor een bruidsstoet is

De Bentayga Speed heeft z’n W12-motor helaas moeten inruilen voor een V8. Toch klinkt hij beter dan ooit tevoren.

Vorig jaar heeft Bentley z’n 6,0-liter twaalfcilinder na 13 jaar trouwe dienst met vervroegd pensioen moeten sturen. De CO2-uitstoot van het gargantueuze blok waarvan de cilinders in een W-vorm zijn gearrangeerd, was niet meer te matchen met de milieudoelstellingen die Bentley voor ogen heeft. In de Continental GT en GTC Speed heeft het merk ter vervanging een plug-in hybride-aandrijving met een V8 en een elektromotor gelepeld, die aanzienlijk krachtiger is dan de W12, en vanzelfsprekend ook veel zuiniger.

Bentley Bentayga Speed is geen plug-in hybride

Voor de Bentayga super-SUV hanteert Bentley, in elk geval tot nader order, een andere tactiek. Misschien omdat de auto met een uitgebreid hybridesysteem simpelweg té zwaar zou worden (aangezien hij rijklaar nu al richting de 2,5 ton gaat), misschien omdat men in de grootste markt (uiteraard de Verenigde Staten) helemaal niet op een hybride zit te wachten, of misschien omdat de Bentayga al een oud model is waar Bentley niet al te veel geld meer in wil investeren. Hoe dan ook: de nieuwe Bentayga Speed is voorzien van een hybride-loze biturbo V8 met een slagvolume van vier liter.

Akrapovic-uitlaatsysteem

Een bekende motor die onder andere ook wordt toegepast in de Audi RS Q8. Maar om hem in de Bentayga te kunnen onderscheiden, heeft Bentley een oplossing bedacht. Op de optielijst prijkt namelijk een Akrapovic-uitlaatsysteem dat van voor tot achter van titanium is vervaardigd, waardoor het ook nog eens fors lichter is dan het standaard stalen systeem. Niet dat het wat uitmaakt op zo’n hoog voertuiggewicht, maar toch.

De uitlaat is van buiten meteen herkenbaar aan de twee dubbele pijpen die uit de achterbumper steken. Wanneer de auto in de sportstand wordt geschakeld, openen er kleppen die het motorgeluid bijna ongefilterd de wereld in laten blazen. Niet eerder – in elk geval niet sinds de Continental GT Speed GT3-R van tien jaar geleden – was een Bentley af fabriek zo luid. Ideaal om die AMG’s in de bruidsstoet te overstemmen dus. Of is dit ‘too much’? Kijk de video en oordeel zelf.