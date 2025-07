Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom jouw nieuwe Tesla zichzelf ‘MechaHitler’ zou kunnen noemen

Kunstmatige intelligentie in auto’s is niet nieuw, maar toch is het opmerkelijk dat Tesla er deze week mee begint. Het is immers nog maar een paar dagen geleden dat Grok van xAI zichzelf ‘MechaHitler’ noemde en racistische taal begon uit te slaan.

Tot nu toe bestond Grok alleen op de website van xAi, het AI-bedrijf van Elon Musk, en op Twitter (nu X). Eind vorige week verontschuldigde xAI zich voor het gedrag van zijn kunstmatige intelligentie, nadat het systeem Adolf Hitler prees, opriep tot een tweede Holocaust en zichzelf omdoopte tot ‘MechaHitler’.

Twitter is beerput geworden

De verklaring van xAI is dat Grok na een systeemupdate X-posts als basis voor zijn reacties begon te gebruiken. Die update is nu teruggedraaid. Al blijft het een wonderlijke verklaring van xAI, natuurlijk, in de zin dat Twitter kennelijk zo’n beerput is geworden, dat een AI die ervan proeft zichzelf gelijk Hitler waant.

Grok staat los van zijn Tesla

Afijn, hopelijk gedraagt Grok zich een beetje nu hij is geïntegreerd in de nieuwste Tesla’s. Bijzonder is dat de kunstmatige intelligentie eigenlijk losstaat van de auto. Hij kan het voertuig geen commando’s sturen, bijvoorbeeld om de stoelverwarming aan te zetten of een navigatieroute te plannen.

Vreemd genoeg blijft het bestaande systeem van stemcommando’s dus bestaan. Daarmee kiest Tesla voor een totaal andere aanpak dan (voor zover wij weten) alle andere merken, die de traditionele stemassistent vervangen door een AI en dus geen twee ‘helpers’ in de auto hebben.

Want als Grok geen functies kan aansturen, waar is de kunstmatige intelligentie dan wél voor? Om vragen van inzittenden te beantwoorden. Al hopen we dat-ie dat een beetje netjes doet, want volgens xAI is Grok (of moeten we MechaHitler zeggen?) “niet bang om mensen te beledigen die politiek correct zijn”.