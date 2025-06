Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom jouw nieuwe elektrische auto meteen al accucapaciteit verliest

We hoorden laatst op een verjaardagsfeestje een oudere man mopperen dat EV’s al na een paar jaar door hun batterijcapaciteit heen zijn. Onzin! Want degradatie is nauwelijks een probleem. Toch is het wél zo dat een nieuwe elektrische auto al in de eerste kilometers capaciteit verliest. Hoe kan dat?

Op de EVS 38-beurs in Göteborg sprak Autovisie met Markus Hackmann, directeur van adviesbureau P3. Hij heeft praktijkonderzoek gedaan naar batterijdegradatie en kwam tot de conclusie dat het veel minder een probleem is dan wordt gesuggereerd én uit laboratoriumtests blijkt.

Batterijdegradatie nauwelijks een probleem

P3 deed state-of-health-metingen bij meer dan zevenduizend elektrische auto’s van allerlei merken en types. En wat blijkt? EV-batterijen degraderen niet lineair, maar volgen een gebogen lijn, die boven een kilometerstand van 150.000 bijna horizontaal ligt.

Uit het onderzoek blijkt dat de meeste elektrische auto’s zelfs als ze 300.000 kilometer hebben gelopen nog 88 procent van hun capaciteit over hebben. Daarbij is het belangrijk om aan te tekenen dat er EV’s zijn die het beter doen én EV’s zijn die het slechter doen.

Hoe snel een EV-batterij degradeert hangt namelijk van veel factoren af: de buitentemperatuur, de rijstijl van de bestuurder, hoe vaak-ie tot 100 procent wordt opgeladen en hoe vaak-ie aan een snellader wordt gelegd.

Verlies in eerste kilometers elektrische auto

Onvermijdbaar is echter dat een batterij al in de eerste 20.000 tot 30.000 kilometer zo’n 2 tot 6 procent van zijn capaciteit kwijtraakt. “Dat is scheikunde”, vertelde Jens Groot, Chief Engineer Battery Systems bij Polestar, ons op de EVS 38. “Daar kun je niet omheen.”

Als een batterij voor het eerst wordt opgeladen, dan begint er een chemisch proces, legt hij uit. Er vormt zich een beschermend laagje op de elektroden, de zogeheten Solid Electrolyte Interphase. Die verlengt de levensduur van de accu, maar is in de eerste paar duizend kilometer nog niet volledig gevormd.

Vandaar dat iedere batterij in een elektrische auto in het begin relatief veel capaciteit verliest en dat daarna het proces van degradatie steeds langzamer verloopt. Al zijn er kleine verschillen in accutypes, nuanceert Groot, zoals in LFP- en NMC-batterijen.