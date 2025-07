Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom jij al over vijf jaar geen brandstofauto meer mag huren

Elektrische huurauto’s zijn zo impopulair dat verhuurmaatschappijen er massaal vanaf willen. Toch zullen zij én wij eraan moeten geloven, want nu blijkt dat de Europese Commissie in het geniep werkt aan een verbod op huurauto’s met brandstofmotor per 2030.

Dat moeten we nuanceren, want eigenlijk werkt Europa aan plannen om grote bedrijven en verhuurders te verbieden om vanaf 2030 nog brandstofmodellen aan te kopen voor hun vloot. Dat betekent dat één of twee jaar later de laatste huurauto’s op benzine of diesel zullen verdwijnen.

Plannen na de zomer gepresenteerd

Volgens Bild wil de Europese Commissie hiermee een gigantische stap zetten in de elektrificatie van het wagenpark. Van alle in Europa verkochte nieuwe auto’s gaat zo’n 60 procent naar verhuurmaatschappijen en fleet owners. Dat zijn er ruim 6 miljoen.

Aan de plannen wordt nog gewerkt. Naar verluidt worden ze na de zomer aan het Europees Parlement gepresenteerd. Vanaf 2035 mogen er in Europa helemaal geen nieuwe auto’s met verbrandingsmotor meer worden verkocht.

Verhuurbedrijven en elektrische auto’s

We zijn benieuwd wat de verhuurbedrijven ervan vinden, want die hebben een haat-liefdeverhouding met EV’s, vanwege de lage restwaarde en hoge reparatiekosten.