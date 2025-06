Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je sneller wagenziek wordt in een elektrische auto

Voor mensen die last hebben van wagenziekte is de opkomst van de elektrische auto geen zegen. Uit onderzoek blijkt dat ze zich in een EV sneller beroerd voelen dan in een auto met verbrandingsmotor.

Dat heeft onder meer te maken met het feit dat de elektrische auto een relatief nieuwe ontwikkeling is. “Veel mensen hebben er nog weinig ervaring mee”, zegt een Franse onderzoeker tegen The Guardian, “waardoor het brein de bewegingen niet nauwkeurig genoeg kan inschatten, omdat het zich baseert op ervaringen in brandstofauto’s.”

Minder signalen in elektrische auto

Met andere woorden: ons brein is gewend aan bepaalde signalen, zoals het stijgende toerental van een verbrandingsmotor als teken dat er een snelheidsverandering aan zit te komen. En die signalen zijn er in een elektrische auto niet.

Regeneratief remmen

Daarbij zou ook het regeneratieve remmen een rol spelen. In de meeste EV’s vertraagt de auto langzaam als het stroompedaal wordt losgelaten. Die gestage deceleratie zou voor meer klachten zorgen, aldus de onderzoekers, dan korte en snelle remacties.

Waarom wordt iemand wagenziek?

Mensen kunnen wagenziek (of zeeziek) worden als ze tegengestelde signalen van hun zintuigen krijgen. Het probleem is meestal dat het lichaam beweging voelt terwijl de ogen een ‘stilstaande’ omgeving zien. En als die mismatch maar lang genoeg duurt, dan volgt er een automatische reactie: misselijkheid.

Het helpt als het brein kan anticiperen op een beweging en daar zit bij elektrische auto’s het probleem. Ze geven veel minder hints af dan auto’s met een verbrandingsmotor.