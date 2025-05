Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je niet meer met de camper naar dit Europese land kunt

De camper is niet voor niets zo populair. Je kunt gaan en staan waar je wil en als je even geen camping kunt vinden, overnacht je gewoon op een parkeerplaats. Maar in één Europees land mag dat sinds kort niet meer.

Het Griekse parlement heeft begin dit jaar in stilte een controversiële wet aangenomen. Erin staan strikte beperkingen over waar en hoe lang kampeerwagens ergens mogen parkeren. Volgens het ministerie van Toerisme is de wet nodig om de publieke ruimte en de toeristische infrastructuur te beschermen.

Boete van 300 euro tot zelfs celstraf

Zo mogen campers niet meer een nacht blijven staan bij het strand, in bossen, bij archeologische sites en ook niet op openbare parkeerplaatsen. Landeigenaren moeten nu een speciale vergunning hebben als ze meer dan één camper willen hosten.

Sta je ergens te lang met je camper, dan kun je een boete krijgen van 300 euro. Word je vaker gesnapt, dan loopt het bedrag op tot 3.000 euro en kun je zelfs voor maximaal drie maanden achter de tralies verdwijnen.

Parkeren met camper ook verboden

Nou is zomaar ergens kamperen in veel Europese landen verboden, maar het probleem in Griekenland is dat simpelweg ergens parkeren ook niet meer lijkt te mogen. In het kustplaatsje Akrata zijn recent boetes uitgedeeld aan kampeerders, omdat ze gewoon op een openbare parkeerplaats geparkeerd stonden.

Dus als je zelfs daarvoor gestraft wordt, dan is het in feite niet meer mogelijk om met de camper naar Griekenland te gaan. Of je moet je kampeerwagen op een camping laten staan en er dan maar met de fiets op uit trekken. Want even stoppen bij een café voor een bougatsa kan dus gewoon niet.