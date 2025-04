Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom je een VR-bril op moet om nieuwe Porsche te configureren

Porsche laat een nieuwe speciale editie van de 911 zien genaamd de Spirit 70. De cabriolet brengt volgens het merk de essentie van de jaren 70 en 80 weer tot leven. Configureren gaat echter op de meest futuristische manier denkbaar: middels een VR-bril.

Porsche bouwt speciaal voor dit model een app voor de Apple Vision Pro, een kruising tussen een VR- en AR-bril. Middels deze app ga je terug in de tijd naar de jaren ’70 en kun je jouw 911 Spirit 70 aankleden.

Porsche 911 Spirit 70

Waarom zoveel moeite doen om digitaal terug te keren naar de jaren ’70? Deze Porsche 911 Spirit 70 moet met zijn ouderwetse designelementen nostalgische herinneringen aan de tijd van hippies en disco ophalen.

Zo doet de carrosseriekleur (Olive Neo) denken aan een bank of behang uit het tijdperk en vind je het Pasha-patroon op onder andere de stoelen en het dashboard. Natuurlijk is er ook ditmaal een bijpassend Porsche-horloge te bestellen.

Tot zover de klassieke details, want onderhuids is het gewoon een moderne Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Dit betekent dat er een 3,6-liter boxer-6 achterin ligt die met behulp van een elektrische uitlaatgasturbo en elektromotor 541 pk levert. Schakelen gaat ook niet op de jaren ’70-manier, maar met een razendsnelle PDK. Hoe de Porsche rijdt, zie je in onderstaande video.

Van de Porsche 911 Spirit 70 worden 1.500 exemplaren gebouwd. Het model komt dit voorjaar nog op de markt.