Waarom je de Volkswagen Golf GTI Edition 50 liever niet in de regen rijdt

Zou je ook een verklaring moeten ondertekenen als je deze Volkswagen Golf GTI Edition 50 koopt? Dat je weet dat het jubileummodel in potentie levensgevaarlijk is in de regen? Als je hem tenminste met het GTI Performance-pakket bestelt…

In 2026 is het vijftig jaar geleden dat Volkswagen de Golf GTI introduceerde; de hot hatchback die power aan de people gaf. Nou is van die nobele missie niet veel meer over, aangezien de basis-GTI al begint bij 65.000 euro, maar toch…

Meer vermogen dan ooit

Om de verjaardag van de Golf GTI te vieren, komt Volkswagen met een speciale Edition 50, die meer pk’s levert dan ooit: 325. Hij heeft de 2,0-liter turbomotor van de GTI Clubsport, maar dan met wat inwendige aanpassingen voor 25 pk meer. De ‘gewone’ GTI heeft 265 pk.

Het koppel van de Golf GTI Edition 50 is eveneens hoger dan dat van de Clubsport. Volkswagen wist 20 Nm meer uit zijn geblazen viercilinder te persen, wat het totaal op 420 Nm brengt. Veel effect op de prestaties zal de toegenomen spierkracht niet hebben, want het merk meldt ze niet eens.

De Clubsport gaat in 5,6 seconden naar 100 km/h, dus zal de Edition 50 hooguit 0,1 seconde sneller zijn. Beide hebben een begrensde topsnelheid van 250 km/h. Dat de Edition 50 toch sneller is, bewijst zijn tijd van 7 minuten en 46 seconden op de Nordschleife. De Clubsport is een paar seconden ‘langzamer’.

Semi-slicks in Performance-pack

Ten opzichte van de instap-Golf GTI staat de Edition 50 1,5 centimeter lager op zijn wielen. Wie het optionele GTI Performance-pakket bestelt zit nog 0,5 centimeter lager bij de grond, krijgt stuggere veren en een set 19-inch lichtgewicht wielen met Bridgestone Potenza Race-semi-slicks eromheen.

Semi-slicks, inderdaad. Banden met ultraweinig profiel, die in de regen of zelfs op nat wegdek geen al te beste optie zijn, maar op een droog circuit zeker het verschil kunnen maken. Met zijn gesmede wielen en Akrapovic-uitlaat is de Edition 50 met GTI Performance-pakket ook ruim 20 kilo lichter.

De Edition 50 kun je uiteraard herkennen aan de logootjes her en der. Voor het topmodel van de Volkswagen Golf GTI-reeks zijn vijf kleuren beschikbaar: wit, grijs, zwart, groen en rood. Wat de Edition 50 gaat kosten, is nog niet bekend. Begin 2026 komt-ie in Nederland op de markt.

