Waarom je bij aankoop van banden rekening moet houden met spionage

De woorden banden en spionage zou je in eerste instantie niet snel aan elkaar koppelen, toch doet de VS dat wel. De verkoop van Pirelli’s kan in Amerika flink aan banden worden gelegd omdat de overheid bang is dat China meekijkt.

Maar Pirelli is toch Italiaans? Ja, maar inmiddels is het voor 37 procent in handen van een Chinees bedrijf genaamd SinoChem. Daarmee is het de grootste aandeelhouder binnen de fabrikant.

Spionage met behulp van Pirelli-banden

Oké, het rubber van Pirelli zijn dus Chineens-Italiaans, maar waarom moet je rekening houden met spionage als je banden gaat kopen? De VS is met name bang voor de slimme band waar het merk aan werkt. Dit zijn banden die middels 5G met de ECU van je auto en het internet verbinden. Dat is handig om bandenslijtage, druk en andere zaken te meten, maar het systeem kan ook veel andere data verzamelen.

In Amerika zijn ze bang dat de data van de sensoren naar China wordt gestuurd en zo spionage met autobanden een ding wordt. Vanaf 2027 zou de band verboden kunnen worden in de VS. Momenteel is Pirelli bezig met het aanvragen van speciale toestemming voor de Cyber Tyre. Overigens is dat lang niet het enige digitale risico van auto’s.