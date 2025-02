Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom het kwakkelende Nissan een fusie met Honda ineens niet meer wil

Het gaat niet goed met Nissan, dus komt een mogelijke fusie met Honda als geroepen. Toch wijst Nissan het samengaan nu van de hand. En dit is waarom.

Meerdere bronnen melden dat de fabrikant deze week is weggelopen van de onderhandelingstafel. De reden daarvoor zou het voorstel van Honda zijn om van Nissan een dochteronderneming te maken.

Fusieplannen Honda en Nissan

Eind december kwam naar buiten dat de twee willen fuseren, met mogelijk Mitsubishi als derde erbij. Er zou al in juni een overeenkomst moeten komen te liggen.

Honda en Nissan willen de krachten bundelen om de Chinese concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Daarbij komt dat die laatste te maken heeft met tegenvallende verkopen en resultaten.

Hooggeplaatste bronnen meldden afgelopen jaar zelfs dat het Japanse merk hooguit een jaar op deze voet verder kan. Het bedrijf schroeft de productie terug en kondigde ontslagen aan.

Honda wil zich indekken

Toch kiest Nissan ervoor om tegengas te geven in de fusiegesprekken met Honda. Honda is vele malen groter en zou van zijn concurrent een dochteronderneming willen maken.

De reden daarvoor is de financiële situatie waarin Nissan zich bevindt. Honda wil volledige controle over het bedrijf om orde op zaken te kunnen stellen en het risico voor zichzelf te minimaliseren.

Nissan is alleen bang dat het als dochteronderneming zijn zelfstandigheid kwijtraakt. Het wil op basis van gelijkwaardigheid met Honda praten, anders niet.

Winst met 90 procent gedaald

In het tweede en derde kwartaal van 2024 daalde de nettowinst van Nissan met maar liefst 90 procent! Het bedrijf heeft een herstructureringsplan, maar Honda zou daar niet van onder de indruk zijn.

Wel heeft de alliantiepartner van Renault aangekondigd zo’n 9.000 banen te schrappen. Daarbij wordt de productiecapaciteit met 20 procent teruggebracht. Honda eist kennelijk ingrijpendere maatregelen.

Statement van Nissan

In een statement blijft Nissan vaag: ‘Honda and our company are in the stage of advancing various discussions. We plan to establish a direction and make an announcement around mid-February.’

Daarmee zegt het nog niks, want ‘advancing discussions’ en ‘plan to establish a direction’ kan ook betekenen dat ze besluiten / hebben besloten uit elkaar te gaan.