Waarom heeft iedere Honda tegenwoordig zo’n rare naam?
Soms zouden we Japanse merken wel willen wakker schudden. Bedenk nou eens klinkende namen! Want Honda N-One e: is weer geen gelukkige vondst.
Dat met die dubbele punt doet Honda sinds enige tijd bij al zijn modellen. Zo heet de Civic officieel Civic e:HEV, is de CR-V er ook als e:PHEV en struikelen we nog steeds over de uitspraak van e:Ny1. Momenteel is die SUV de enige elektrische auto in het leveringsprogramma van Honda, want de fraai gestileerde, leuk rijdende, maar weinig succesvolle Honda e is eerder dit jaar uit productie genomen.
Honda N-One e
Hij wordt min of meer opgevolgd door deze N-One e:, een kei car van 3,4 meter lang met een 64 pk leverende elektromotor. Volgens Honda komt hij op een volle batterij zo’n 270 kilometer ver. De N-One e: is gebaseerd op de N-One met brandstofmotor, die al sinds 2020 in Japan op de markt is, en komt in aangepaste vorm ook naar Europa.
Tijdens het afgelopen Goodwood Festival of Speed liet Honda de Super EV zien, een gecamoufleerde N-One e: met een paar duidelijke wijzigingen ten opzichte van deze Japanse uitvoering, zoals flink verbrede wielkasten en dikker aangezette bumpers.
