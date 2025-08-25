Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom heeft iedere Honda tegenwoordig zo’n rare naam?

Soms zouden we Japanse merken wel willen wakker schudden. Bedenk nou eens klinkende namen! Want Honda N-One e: is weer geen gelukkige vondst.

Dat met die dubbele punt doet Honda sinds enige tijd bij al zijn modellen. Zo heet de Civic officieel Civic e:HEV, is de CR-V er ook als e:PHEV en struikelen we nog steeds over de uitspraak van e:Ny1. Momenteel is die SUV de enige elektrische auto in het leveringsprogramma van Honda, want de fraai gestileerde, leuk rijdende, maar weinig succesvolle Honda e is eerder dit jaar uit productie genomen.

Honda N-One e

Hij wordt min of meer opgevolgd door deze N-One e:, een kei car van 3,4 meter lang met een 64 pk leverende elektromotor. Volgens Honda komt hij op een volle batterij zo’n 270 kilometer ver. De N-One e: is gebaseerd op de N-One met brandstofmotor, die al sinds 2020 in Japan op de markt is, en komt in aangepaste vorm ook naar Europa.

Twee laadpoorten De N-One e: heeft twee laadpoorten op de neus, één voor normaal laden en één voor snelladen.

Tijdens het afgelopen Goodwood Festival of Speed liet Honda de Super EV zien, een gecamoufleerde N-One e: met een paar duidelijke wijzigingen ten opzichte van deze Japanse uitvoering, zoals flink verbrede wielkasten en dikker aangezette bumpers.