Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom er ‘explosieven’ onder de motorkap van jouw auto zitten

Auto’s zijn vandaag de dag veiliger dan ooit. Niet alleen dankzij de talloze softwaresystemen, maar ook vanwege de bijzondere hardware die op veel modellen te vinden is. Denk aan de ‘explosieven’ die waarschijnlijk ook onder jouw motorkap zijn gemonteerd.

Goed, de term explosieven is wellicht wat extreem. In de autowereld wordt deze techniek liever bestempeld als pyrotechnische ontstekers of actuatoren. Maar waar zijn ze voor?

Actieve motorkap met explosieve lading

Deze pyrotechnische ontstekers vormen een sleutelrol bij de zogeheten actieve motorkap. Een systeem dat voetgangersveiligheid dient te vergroten.

In de bumper zitten sensoren die een botsing met een voetganger kunnen detecteren. Is dat het geval, dan gaan de pyrotechnische ontstekers af en schiet de motorkap bij het scharnierpunt aan de raamzijde in een split-second enkele centimeters omhoog.

Dit verkleint de afstand van de onfortuinlijke voetganger tot de motorkap. Het slachtoffer rolt zodoende over de motorkap en klapt niet in één keer op de voorruit. Ook ontstaat er meer ruimte tussen de motorkap en de motor. Dit zorgt voor een extra buffer waarbij de motorkap verder kan indeuken voor het keiharde motorblok wordt geraakt. Dit alles verkleint de kans op letsel.

Voetgangersveiligheid van auto’s toegenomen

De afgelopen jaren zijn de regels omtrent voetgangersveiligheid alsmaar verder aangescherpt. Veiligheidssytemen zijn geavanceerder (en irritanter) geworden en bumpers zijn ontdaan van scherpe en harde delen. Bollere bumpers, tegenwoordig gemaakt van kunststof, moeten een bepaalde mate van impact absorberen.

Alles om letsel bij een eventuele aanrijding met een voetganger de schade te beperken. Sommige autofabrikanten gaan zelfs zo ver dat ze voetgangersairbags onder de motorkap verstoppen.