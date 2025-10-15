Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom een nieuwe Spyker nog wel even op zich laat wachten

Victor Muller heeft de rechten op Spyker terug en wil het merk laten herleven, samen met Jasper den Dopper, beter bekend als SpykerEnthusiast. Maar op de eerste nieuwe auto is het nog wel even wachten.

‘Daar gaan we weer’, was het eerste dat in ons opkwam. Vanwaar de scepsis? Omdat Victor Muller en Spyker al zó vaak hebben beloofd om terug te komen, dat het op een gegeven moment gênant werd.

In 2017 voor het laatste op IAA

Spyker stond voor het laatst in 2017 op de IAA, met de C8 Preliator en Preliator Spyder. Toen zou er een motordeal komen met Koenigsegg, die minder dan een jaar later al op losse schroeven kwam te staan. Spyker had niet aan de voorwaarden voldaan, aldus Koenigsegg diplomatiek. Met andere woorden: Spyker had niet betaald.

Merkrechten waren verkocht

Het bedrijf ging in 2020 voor de tweede keer failliet, waarna het gesteggel over de merkrechten begon tussen Muller en de curator. Een maand geleden meldde die laatste dat de rechten waren verkocht. Die verkoop is teruggedraaid en is er een schikking getroffen met Muller, waardoor hij ze eindelijk weer in handen heeft.

Jasper den Dopper wil nieuw model

Muller roept in een recente podcast dat hij de C8 Preliator wil herintroduceren, maar volgens partner Jasper den Dopper is daar voorlopig nog geen sprake van. “Het idee is goed, maar dan moet er een volledige revamp komen, want we kunnen niet terugkomen met een acht jaar oude auto. En dat wil Victor ook niet.”

Er moet zeker iets nieuws komen, vindt Den Dopper. “Kijk… als het aan Victor ligt, pakken we gelijk door. En in het ideale geval zou ik dat ook willen, maar ik heb mijn bestaande klussen nog.”

SpykerEnthusiast is druk

Als SpykerEnthusiast onderhoudt en restaureert hij de huidige Spyker-vloot. Ook is hij de enige die nog nieuwe onderdelen voor de auto’s maakt. “Ik heb hier nu eenentwintig Spykers staan”, vertelt hij aan Autovisie. “Dus ik hoef mij de komende tijd niet te vervelen.”

Rechten op C8 liggen bij Maarten de Bruijn

Overigens liggen de rechten op de originele C8-modellen, de Spyder en Laviolette, bij ontwerper Maarten de Bruijn. Dat ook hij graag de merkrechten had willen hebben, blijkt uit zijn reactie aan Autovisie. “Het was leuk geweest als ze bij de oorspronkelijke oprichter van Spyker terecht waren gekomen.”