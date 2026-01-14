Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom een Ford-medewerker een opgestoken middelvinger kreeg van president Trump

Donald Trump bezocht deze week een Ford-fabriek in de Amerikaanse staat Michigan. En daar gedroeg de president zich kalm, beheerst en eerbiedwa… Nee, natuurlijk niet! Hij gedroeg zich als een lompe boer.

Wat overigens een belediging is voor lompe mensen én boeren, dus nemen we die vergelijking meteen terug. Want Trump is een geval apart. Hem is werkelijke iedere vorm van decorum vreemd, zo zagen we ook weer tijdens zijn werkbezoek aan Ford in Dearborn.

Ford-medewerker schreeuwde naar president

Een medewerker van de fabrikant schreeuwde ‘pedophile protector’ naar Trump, die daarop iets naar de man riep. Nou zijn wij geen experts in liplezen, maar dat de president ‘fuck you’ zei, is ons wel duidelijk. Daarna liep hij weg en stak hij zijn middelvinger op.

Is het netjes dat de medewerker ‘pedophile protector’ naar Trump schreeuwde? Ford denkt uiteraard van niet en heeft de man op non-actief gesteld. Wat begrijpelijk is, aangezien hij zijn werkgever op een nogal negatieve manier in het nieuws heeft gebracht.

Incident wordt op bijzondere manier geframed

Aan de andere kant heb je als president nou eenmaal te dealen met boze mensen en hebben burgers het recht om te protesteren. Al hadden we van Trump ook niet anders verwacht dan dit. Wat zei hij laatst ook alweer tegen een vrouwelijke journalist die een kritische vraag stelde? “Quiet, piggy!”

Het is ook bijzonder hoe het incident bij Ford door het Witte Huis wordt geframed. “A lunatic was wildly screaming expletives in a complete fit of rage”, zei communicatiedirecteur Steven Cheung. Iets wat zeker niet uit de videobeelden blijkt.

Komt Trump voor in de Epstein-files?

Met zijn ‘pedophile protector’ refereert de Ford-medewerker aan wijlen Jeffrey Epstein, de veroordeelde zedendelinquent waarmee Trump goed bevriend was. De president lijkt het vrijgeven van de zogeheten Epstein-files uit alle macht te willen tegenhouden.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft tot nu toe slechts 1 procent van alle documenten openbaar gemaakt, waarin ook nog eens het grootste deel van de tekst onleesbaar is gemaakt. Critici, Democraten en zelfs mede-Republikeinen denken dat Trump voorkomt in de Epstein-files.