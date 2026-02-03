Waarom deze zeswielige Xpeng met ‘vliegende auto’ aan boord vrij nutteloos is
Respect voor Xpeng. Want wat ze hebben klaargespeeld met deze Land Aircraft Carrier en bijbehorende minihelikopter is behoorlijk indrukwekkend. Jammer alleen dat het apparaat slechts beperkt bruikbaar is.
De Land Aircraft Carrier met minihelikopter kost in China omgerekend ongeveer 245.000 euro. En Xpeng bouwt hem gewoon al. Het doel is om in eerste instantie 5.000 exemplaren per jaar te produceren. Later moeten dat er 10.000 per jaar worden.
Xpeng Land Aircraf Carrier 5,5 meter lang
De zeswielige Land Aircraft Carrier is 5,5 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog. Dat betekent dat-ie een halve meter langer is dan een Volkswagen Multivan. Het gevaarte is beschikbaar in het wit, zilver en grijs.
Specificaties zijn niet bekend. We weten alleen dat de Land Aircraft Carrier een elektrische aandrijflijn met 800 volt-systeem en een range-extender heeft. Zijn bereik ligt op ruim 1.000 kilometer (gemeten volgens de Chinese CLTC-methode).
Minihelikopter in vier minuten opgevouwen
De bijbehorende minihelikopter (waarvan twee exemplaren op elkaar zijn gebotst) past opgevouwen achterin, heeft zes rotoren en is volledig elektrisch.
Het duurt zo’n 4 minuten om hem klaar te maken voor actie. Al proberen ze dat bij Xpeng te reduceren tot 3 minuten.
Het grote probleem met vliegende auto’s
“Ik ben piloot”, zei de ontwerper van de Xpeng Land Aircraft Carrier tegen Britse media. “Als ik wil vliegen, moet ik naar een vliegveld en moet ik zorgen voor mijn eigen helikopter. Dat maakt het erg ingewikkeld. En nu kan ik mijn eVTOL (de minihelikopter – red.) gewoon overal mee naartoe nemen.”
En ja… dat klopt, maar in veel landen werkt dat niet zo. ‘Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig’, schrijft de Nederlandse overheid. Wil je dat toch, dan heb je daar een tijdelijke ontheffing of ontheffing uitzonderlijk gebruik voor nodig. En die krijg je niet zomaar.
Dat is ook het probleem met ‘vliegende auto’s’. Het is echt niet zo dat we in de toekomst allemaal à la The Jetsons gaan rondvliegen in onze persoonlijke vliegtuigjes. Daarvoor zijn de risico’s te groot en de luchtvaartregels te streng.
Xpeng voor overheden en hulpdiensten
De Xpeng kan zeker nuttig zijn, maar dan als instrument voor overheden, hulpdiensten of bedrijven. Een beetje zoals de Nederlandse PAL-V, die ook als zodanig in de markt wordt gezet en eveneens een flinke prijs heeft: vanaf 299.000 euro.
Lees ook:
Ook interessant
-
Dik 15.000 kilometer in de BYD Seal: “Dit moet echt beter”
-
Tesla Model Y Standard: alle plus- en minpunten van de kale budgetversie
-
Wanhoop? Tesla probeert geflopte Cybertruck nu te verkopen in een land waar benzine niks kost
-
Duurtest Mazda 6e: is de EV praktisch genoeg? We zochten het uit
-
Huh?! Achtergelaten auto blokkeert al weken Tesla-laadpalen, wat bestuurder duizenden euro’s kan kosten
-
Accu van je EV leeg? Zoveel moet je betalen als je strandt met elektrische auto
-
Tesla Model S en Model X uit productie! Maar niet omdat vrijwel niemand ze meer koopt
-
Deze luxe Audi-SUV kostte nieuw 70.000 euro, nu slechts een fractie daarvan
-
Tweedehands elektrische auto kopen? Dit testje van 85 euro bespaart je veel kopzorgen
-
Kan Xi Jinping meeluisteren? Engelse koning Charles rijdt plots in ‘Chinese’ elektrische auto
-
Duurtest Alpine A290 GTS: deze unieke rijhulp is juist wél leuk
-
De vernieuwde Peugeot 408 heeft een primeur waar we niet per se vrolijk van worden