Waarom deze zeswielige Xpeng met ‘vliegende auto’ aan boord vrij nutteloos is

Respect voor Xpeng. Want wat ze hebben klaargespeeld met deze Land Aircraft Carrier en bijbehorende minihelikopter is behoorlijk indrukwekkend. Jammer alleen dat het apparaat slechts beperkt bruikbaar is.

De Land Aircraft Carrier met minihelikopter kost in China omgerekend ongeveer 245.000 euro. En Xpeng bouwt hem gewoon al. Het doel is om in eerste instantie 5.000 exemplaren per jaar te produceren. Later moeten dat er 10.000 per jaar worden.

Xpeng Land Aircraf Carrier 5,5 meter lang

De zeswielige Land Aircraft Carrier is 5,5 meter lang, 2 meter breed en 2 meter hoog. Dat betekent dat-ie een halve meter langer is dan een Volkswagen Multivan. Het gevaarte is beschikbaar in het wit, zilver en grijs.

Specificaties zijn niet bekend. We weten alleen dat de Land Aircraft Carrier een elektrische aandrijflijn met 800 volt-systeem en een range-extender heeft. Zijn bereik ligt op ruim 1.000 kilometer (gemeten volgens de Chinese CLTC-methode).

Minihelikopter in vier minuten opgevouwen

De bijbehorende minihelikopter (waarvan twee exemplaren op elkaar zijn gebotst) past opgevouwen achterin, heeft zes rotoren en is volledig elektrisch.

Het duurt zo’n 4 minuten om hem klaar te maken voor actie. Al proberen ze dat bij Xpeng te reduceren tot 3 minuten.

Het grote probleem met vliegende auto’s

“Ik ben piloot”, zei de ontwerper van de Xpeng Land Aircraft Carrier tegen Britse media. “Als ik wil vliegen, moet ik naar een vliegveld en moet ik zorgen voor mijn eigen helikopter. Dat maakt het erg ingewikkeld. En nu kan ik mijn eVTOL (de minihelikopter – red.) gewoon overal mee naartoe nemen.”

En ja… dat klopt, maar in veel landen werkt dat niet zo. ‘Het is verboden om buiten een vliegveld op te stijgen of te landen met een luchtvaartuig’, schrijft de Nederlandse overheid. Wil je dat toch, dan heb je daar een tijdelijke ontheffing of ontheffing uitzonderlijk gebruik voor nodig. En die krijg je niet zomaar.

Dat is ook het probleem met ‘vliegende auto’s’. Het is echt niet zo dat we in de toekomst allemaal à la The Jetsons gaan rondvliegen in onze persoonlijke vliegtuigjes. Daarvoor zijn de risico’s te groot en de luchtvaartregels te streng.

Xpeng voor overheden en hulpdiensten

De Xpeng kan zeker nuttig zijn, maar dan als instrument voor overheden, hulpdiensten of bedrijven. Een beetje zoals de Nederlandse PAL-V, die ook als zodanig in de markt wordt gezet en eveneens een flinke prijs heeft: vanaf 299.000 euro.