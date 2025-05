Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze piepkleine Suzuki toch een waar ruimtewonder is | Sjoerds Weetjes 450

Met een lengte en breedte van respectievelijk 3.395 en 1.475 millimeter is de voetafdruk van een Japanse kei-car zeer klein te noemen, maar toch weten de Japanners er een super ruime auto van te maken, zo blijkt ook uit de nieuwe Suzuki Spacia Base. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes laat Sjoerd van Bilsen je zien hoe efficiënt de fabrikant met de kubieke millimeters omgaat.

Allereerst de kei-car. Het is de benaming van een Japanse autoklasse. Sjoerd heeft daarover al eerder deze video gemaakt. Daarin hoor je dat de maatvoering bepaald wordt door overheidsregels. Maar de Japanse overheid geeft alleen de buitenmaten aan. Hoe je dus met de voetafdruk omgaat, is aan de autobouwer zelf.

Suzuki Spacia Base als compact ruimtewonder

Sjoerd neemt een Suzuki Spacia Base, die specifiek voor Japan is ontwikkeld, voor de lens en laat je zien hoe de autobouwer de beschikbare kubieke centimeters gebruikt. En niet alleen Suzuki bouwt van die slimme concepten, alle deelnemers in het speelveld van de kei-cars. Het zijn overigens niet alleen busjes. Fabrikanten komen zelfs met compacte roadsters en hothatches.

Meer Sjoerds Weetjes

De videorubriek Sjoerds Weetjes is een vast onderdeel in de programmering van Autovisie. Al negen jaar publiceert Autovisie wekelijks een nieuwe aflevering. In elke episode belicht voormalig redacteur Sjoerd van Bilsen een specifiek onderwerp. De ene keer richt hij zijn aandacht op de ontwikkeling van een nieuwe model of op een speciaal onderdeel, de andere keer op het designproces of de nachtmerries van een auto.

Zo maakte Van Bilsen eerder een video over het camoufleren van een toekomstig model, zette hij als eerste ter wereld de Bugatti Divo voor de camera, onthulde hij het enige echte verhaal achter het fiasco van de Smart Forfour en verklapte hij de relatie tussen de 987 Spyder en 997 Speedster van Porsche.