Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze grote, ‘Amerikaanse’ Toyota tóch relevant is voor de Nederlandse leaserijder

Toyota heeft de elektrische boot lang afgehouden, maar lijkt nu om. Na de Urban Cruiser, C-HR+, bZ4X, bZ4X Touring en Hilux Electric is dit de nieuwe Highlander.

Irrelevant, zou je denken, die blijft toch in Amerika! Maar dat is zeer de vraag. De vorige Highlander kwam in 2021 ineens naar Nederland en we dichten deze nieuwe versie een veel grotere kans op verkoopsucces toe, omdat-ie volledig elektrisch is. Zijn voorganger was een hybride.

Standaard met zes of zeven zitplaatsen

De elektrische Highlander is 5 meter lang en heeft een wielbasis van 3 meter. Daarmee is hij meer dan 20 centimeter langer dan de bZ4X Touring.

Hij heeft standaard zes of zeven zitplaatsen, met achterin plek voor 450 liter aan bagage. Dat de kofferbak balzaalachtige proporties aanneemt met de tweede en derde zitrij omgeklapt, spreekt voor zich.

Toyota Highlander op brandstofplatform

Bijzonder is dat de Highlander op een brandstofplatform staat. Hij deelt zijn TNGA-K-basis met de RAV4. De basisversie van de Highlander heeft 224 pk, voorwielaandrijving en op zijn 77 kWh-batterij een actieradius van 462 kilometer.

Er is ook een uitvoering met 4WD, 343 pk, hetzelfde accupakket en 435 kilometer range. In het eveneens 343 pk sterke topmodel ligt een 95,8 kWh-batterij, die het bereik naar 515 kilometer tilt.

De vorige Highlander is door Toyota al een tijdje geleden uit het Nederlandse leveringsprogramma gehaald. Het model werd in de Verenigde Staten gebouwd, in de staat Indiana. De volgende generatie loopt in Kentucky van de band.