Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Fiat 500L bijna 100.000 euro kost

De duurste Fiat 500L op Gaspedaal.nl moet zo’n 15.000 euro opbrengen. Waarom is dit zwarte exemplaar uit 2015 dan zo schreeuwend duur? Want de verwachte opbrengst ligt op net geen 100.000 euro.

De Fiat 500L werd gebouwd van 2012 tot en met 2022, al stopte de levering in Nederland drie jaar eerder, na ruim 3000 verkochte exemplaren.

Fiat 500L in Noord-Amerika

Fiat heeft de 500L ook in Noord-Amerika op de markt gebracht. Om het model een beetje in de kijker te spelen, leverde het merk acht exemplaren voor het bezoek van de paus aan de Verenigde Staten in 2015.

Twee ervan zijn gebruikt voor het vervoer van paus Franciscus zelf, waaronder dit exemplaar. Er staat niet meer dan 1250 kilometer op de teller.

Dare to Dream Collection

Na het pausbezoek is de Fiat door het bestuur van de St. Patrick’s Cathedral ingezet voor de St. Patrick’s Day Parade in New York.

Via het aartsbisdom van New York kwam de 500L in handen van de Dare to Dream Collection in Toronto, Canada, die eind mei / begin juni in z’n geheel onder de hamer gaat bij RM Sotheby’s.

De collectie bestaat uit motorfietsen, kunstwerken, sneakers, automobilia, modelauto’s, klassiekers en supercars. De verwachte opbrengst van deze Fiat is tussen de 50.000 en 100.000 dollar.