Waarom deze Ferrari 550 Maranello uit 2001 een parachute heeft

We zijn benieuwd wat Ferrari van deze 550 vindt. Want over het algemeen kunnen de zuurpruimen uit Maranello dit soort huisvlijt niet waarderen en sturen ze een leger advocaten op de initiatiefnemer af.

De Ferrari 550 Maranello kwam in 1996 op de markt. Hij verving de legendarische Testarossa, ook al had hij een totaal andere layout, met zijn V12 niet achterin, maar voorin. De klassiek gelijnde coupé is 485 pk sterk, sprint in 4,4 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 320 km/h.

Ferrari 550 Maranello met starre as

Althans, in standaardvorm. De 550 Maranello die bij Gooding & Co onder de hamer gaat, is veel sneller. Hij was ooit eigendom van de Amerikaanse Ferrari-verzamelaar Joseph Moch, die hem in 2011 door Jim Busby liet ombouwen tot een dragracer, inclusief remparachute.

Busby – een lange-afstandscoureur met ervaring op de Bonneville Salt Flats – stripte de Ferrari compleet, installeerde een starre achteras van Ford en verving de oorspronkelijke zesbak door eentje met maar vier verzetten. Ook boorde hij de 5,5-liter V12 van de 550 Maranello op tot 6,0 liter.

Topsnelheid van meer dan 350 km/h

Joseph Moch haalde in 2012 met zijn Ferrari, die nu 545 pk heeft, een topsnelheid van 347 km/h. Een jaar later verkocht hij de 550 Maranello aan Ken Roath, die er in 2016 op de Bonneville Salt Flats zelfs 357 km/h mee klokte.

De Ferrari 550 Maranello ‘Bonneville’ wordt begin maart geveild bij Gooding & Co op Amelia Island in de Amerikaanse staat Florida. De verwachte opbrengst is omgerekend tussen de 135.000 en 175.000 euro. In Nederland staan nu twee reguliere 550’s te koop. Ze kosten rond de 140.000 en 150.000 euro.