Waarom de remklauwen op de MG 4 XPower zo nep als wat zijn

Indrukwekkend, die enorme gele remklauwen van de elektrische MG 4 XPower. De Chinese hot hatchback heeft ze nodig ook, zou je denken, want hij is 435 pk sterk, gaat in 3,8 seconden naar 100 km/h en weegt meer dan 1.800 kilo. Toch zijn die remklauwen hartstikke nep.

De MG 4 XPower was een van de kandidaten in onze Autovisie EV Supertest. Hoe-ie het deed tegenover de Abarth 600e, Alpine A290 GTS, Cupra Born VZ, Mini Cooper SE en Smart #3 Brabus lees je in Autovisie 10, die nu in de winkel ligt. Ook kun je onze video bekijken op ons Youtube-kanaal.

Plastic afdekplaten op de remklauwen

Er was in ieder geval één ding wat ons gelijk opviel aan de MG 4 XPower: zijn bovenmaatse remklauwen, die heel opvallend geel zijn gespoten. Kom echter niet te dicht bij de 18-inch lichtmetalen wielen van de MG, anders zie je meteen dat de remklauwen niet echt zijn.

Het zijn gewoon plastic afdekplaten in de vorm van remklauwen om de remmen een indrukwekkender te laten lijken dan ze in werkelijkheid zijn. En wij maar denken dat we het tijdperk van de schoudervulling al zo’n vijfendertig jaar geleden achter ons hebben gelaten.

MG 4 XPower sprint iedereen eruit

Een ‘power suit’ en een sok in de broek heeft de MG helemaal niet nodig. Hij is meer dan sterk genoeg en sprint in een rechte lijn iedereen het snot voor ogen. Die remklauwvergroters (is dat een woord?) hadden wat ons betreft niet gehoeven. Ze zijn een beetje triest.