Waarom de premie van jouw autoverzekering harder stijgt dan ooit

Autoverzekeringen worden steeds duurder. In juni waren de premies gemiddeld 18 procent (!) hoger dan in dezelfde maand vorig jaar geleden en dat is een recordstijging. Hoe komt dat?

Om nog verder terug te gaan dan juni: in januari 2024 lag de premie voor een autoverzekering gemiddeld op 72 euro. Afgelopen maand was dat al bijna 95 euro. WA en WA+ zitten daaronder met respectievelijk 83,80 en 86,45 euro. Voor een allriskverzekering betaal je nu door de bank genomen 120,94 euro.

Autoverzekering WA, WA+ en allrisk

Om dat in perspectief te plaatsen. In januari 2024 – anderhalf jaar geleden dus – zaten WA- en WA+ nog onder de 65 euro en kon je voor gemiddeld 92 euro je auto allrisk verzekeren. Dat blijkt uit cijfers van de vergelijkingssite Pricewise.

Voor de leek: een WA-verzekering dekt alleen de wettelijke aansprakelijkheid en is verplicht. Een stapje hoger staat WA+, waarbij ook de schade aan je eigen auto is verzekerd, bijvoorbeeld door brand, storm of diefstal. Allrisk is het meest uitgebreid en dekt ook schade door je eigen schuld of door vandalisme.

Waarom verzekeringspremie hoger?

Dat een autoverzekering afsluiten steeds duurder wordt, komt onder meer door de inflatie, maar ook door de hogere kosten van reparatie. Door alle sensoren en camera’s in een moderne auto loopt schade aan een bumper of buitenspiegel bijvoorbeeld al snel in de papieren.

Sterker nog, reparaties zijn tegenwoordig zo duur dat verzekeraars een auto al bij een kleine schade total loss verklaren. Vrij schokkend is dat vorig jaar 21 procent van de schadeauto’s werd afgeschreven, terwijl dat veertig jaar geleden nog maar 4 procent was.

Daarbij stijgt de autopremie ook omdat de risico’s op de weg hoger zijn geworden en dat ligt vooral aan het feit dat personenauto’s steeds groter worden en steeds meer wegen, onder meer door de loodzware hybride- of EV-batterij. En zwaardere voertuigen zorgen voor ernstigere verwondingen.