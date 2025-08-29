Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe Tesla Model Y Performance bij ons minder vermogen heeft

De nieuwe Tesla Model Y Performance heeft 466 pk, zo lezen we in de officiële persinformatie. Hoe kan dat nou? Want op de Amerikaanse website van het merk staat dat hetzelfde model een vermogen van 517 pk heeft.

Dat heeft naar verluidt te maken met waar de Tesla Model Y Performance wordt gebouwd. Zo meldt Tesla Newswire dat Amerikaanse Performance-modellen (gebouwd in Californië) 517 pk en 741 Nm leveren en een 82 kWh Panasonic-batterij hebben. Chinese uitvoeringen (gebouwd in Shanghai) halen met hun 79 kWh LG-batterij een vermogen van 466 pk en 723 Nm.

Topsnelheid van 250 km/h

De nieuwe Tesla Model Y Performance wordt geassembleerd in Berlijn, maar heeft dus ook dat lagere vermogen.

Hij gaat ermee in 3,5 seconden naar 100 km/h en haalt een topsnelheid van 250 km/h. En daarbij blijft het niet. Volgens Tesla is er ook van alles aan de koets en het onderstel veranderd.

Tesla Model Y Performance op 21-inch

De Performance-variant van de Model Y is te herkennen aan zijn subtiel anders gestileerde voor- en achterzijde. Hij rolt op speciale 21-inch wielen, met voor en achter een andere bandenmaat, heeft een spoilerlipje op het kofferdeksel en het bekende Plaid-logo rechts achterop.

Volgens Tesla zorgen de aanpassingen voor minder luchtweerstand en minder lift. Het WLTP-bereik van de Performance ligt op 580 kilometer. Dat is nagenoeg gelijk aan de actieradius van de Long Range All-Wheel Drive en zo’n 40 kilometer minder dan de Long Range met achterwielaandrijving.

Duurder dan Tesla Model 3 Performance

Net als de Model 3 Performance heeft de Model Y een adaptief onderstel met aangepaste veren en stabilisatorstangen. Hij kost 62.990 euro en is daarmee 4.500 euro duurder dan de Model 3. De eerste exemplaren van de Model Y Performance worden in september al uitgeleverd, zegt Tesla.