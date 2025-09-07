Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe Skoda Epiq nu al beter is dan Volkswagen ID Cross

De Skoda Epiq en Volkswagen ID Cross zijn beide nog concept cars, maar toch durven we te beweren dat de eerste beter is dan de tweede. Waarom? Kijk maar naar de keiharde cijfers.

Daar gaan we. De Skoda Epiq is 6 centimeter korter (4,10 meter) dan de Volkswagen ID Cross, maar heeft 25 liter meer bagageruimte (475 liter). Bovendien komt-ie op een volle accu maximaal 425 kilometer ver, wat 5 kilometer meer is dan zijn concerngenoot haalt.

Skoda Epiq met vanafprijs van 25.000 euro

Dat de Epiq beter is dan de ID Cross hadden we kunnen weten, natuurlijk, want de modelnaam zegt het al: de Skoda is episch. Beide delen staan op het MEB+-platform van de Volkswagen Groep en delen hun techniek met de Cupra Raval en Volkswagen ID Polo (voorheen de ID.2).

De introductie van de Epiq is een drietrapsraket, want in 2024 onthulde Skoda al een eerste studiemodel en pas volgend jaar krijgen we de productieversie te zien. Als vanafprijs wordt 25.000 euro genoemd, al zal de instapper ongetwijfeld niet de hierboven genoemde actieradius krijgen.