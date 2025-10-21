Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe Porsche Macan GTS niet als invuloefening aanvoelt

Zou Porsche een foutje hebben gemaakt in zijn persbericht over de nieuwe Porsche Macan GTS? Want er staat dat het merk met de GTS ‘een nieuw topmodel’ toevoegt aan zijn volledig elektrische SUV. Wat raar is, want als we de configurator erop naslaan, dan is de Macan Turbo er ook nog.

Dat Porsche met de Macan GTS komt, is natuurlijk geen verrassing. Het merk heeft immers de gewoonte om van zijn modelreeksen een groot aantal uitvoeringen te leveren. Zo is de volledig elektrische Macan er met achterwielaandrijving (Macan met 360 pk en Macan GTS met 516 pk) en met 4WD (Macan 4 met 408 pk, Macan 4S met 516 pk en Macan Turbo met 639 pk).

De sportiefste Porsche Macan

Het voelt als routine. Dat Porsche met de introductie van nieuwe uitvoeringen gewoon telkens een hokje afvinkt. Zó, die hebben we ook weer gehad! Maar daarmee doen we de fabrikant tekort, weten we, want bij de fabrikant worden de dingen over het algemeen niet halfslachtig gedaan.

Volgens Porsche is de GTS de sportiefste Macan van het moment, met een elektronisch geregeld sper op de achteras, een verlaagd onderstel met luchtvering en een elektromotor die kortstondig maar liefst 571 pk levert.

In 3,8 seconden naar 100 km/h

De Macan GTS sprint in 3,8 seconden naar 100 km/h en haalt een begrensde top van 250 km/h. Daarmee is hij sneller dan de Macan 4S (4,1 seconden) en blijft hij een halve tel achter op de Turbo (3,3 seconden). Sterker nog, in feite is hij gewoon een Turbo, maar dan zonder de tweede elektromotor op de vooras.

De Macan GTS heeft een maximumkoppel van 955 Nm en een gewichtsverdeling van 48 procent vóór en 52 procent achter. Daarbij schrijft Porsche dat de GTS het laagste zwaartepunt heeft van alle Macans, wat simpelweg komt door de 1 centimeter lagere rijhoogte. Achterasbesturing is optioneel.

Actieradius van 586 kilometer

Op zijn 100 kWh-batterij haalt de Macan GTS een range van maximaal 586 kilometer. En daarmee zit het model aan de onderkant van de Macan-reeks, want zelfs de Turbo komt iets verder. De instap-Macan zit op 644 kilometer.

De GTS kan met 270 kW worden opgeladen, wat er in het ideale geval voor zorgt dat de accu na slechts 21 minuten weer voor tachtig procent vol zit. De batterij en de elektromotor profiteren daarbij van een Track-modus, dat ze klaarstoomt voor intensief gebruik en optimaal koelt.

Agressiever ogende bumpers

Is de Macan GTS van de buitenkant te herkennen? Ja, onder meer aan zijn agressiever ogende bumpers, zwarte exterieuraccenten, extra sideskirts en zwarte spoilerrand. Het model is standaard uitgerust met 21-inch lichtmetalen wielen, al zijn 22-inch RS Spyder Design-vielen ook leverbaar.