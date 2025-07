Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de nieuwe, elektrische Firefly verborgen ‘rallywielen’ heeft

Wat gebeurt er als je een Honda e, een Volkswagen ID.3 en een huisvlieg in zo’n teleportatiecabine uit de film The Fly zet? Dan komt aan de andere kant deze Firefly eruit. Erg sportief oogt-ie niet, maar toch zit er een verborgen verwijzing naar de rallysport in.

Volgens moederbedrijf Nio is de ontwerper van de Firefly een groot rallyfanaat en wilde hij de auto in eerste instantie een setje sportief ogende rallywielen meegeven. Het management stak daar een stokje voor, onder meer omdat zulke wielen de aerodynamica niet ten goede zouden komen.

Aerodynamisch geoptimaliseerd

Bij een elektrische auto is een zo laag mogelijke luchtweerstand van groot belang om de actieradius te optimaliseren. Daarom hebben de meeste EV’s aerodynamisch geoptimaliseerde wielen, die deels dicht zijn.

De Firefly heeft dat ook. Maar een woordvoerder van Nio vertelde ons dat de eerdergenoemde rallygekke ontwerper zich niet uit het veld liet slaan en zijn zin toch heeft doorgedrukt. Want kijk in bijgaande video maar eens wat er gebeurt als je de wieldoppen van de Firefly eraf trekt.

Firefly heeft verborgen rallywielen

Daaronder zit best een fraai vijfspaaks lichtmetalen wiel, dat ons qua design inderdaad bekend voorkomt van rallyauto’s uit het heden en verleden. Dus ben je geen fan van de wieldoppen die Firefly monteert? In één beweging haal je ze eraf.

Submerk van het Chinese Nio

Firefly is een submerk van Nio. Deze naamloze hatchback – hij heet gewoon Firefly – is per direct leverbaar en wordt aangedreven door een 142 pk en 200 Nm sterke elektromotor. Zijn 41,2 kWh-batterij zou goed moeten zijn voor een range van maximaal 330 kilometer.

De 29.900 euro kostende Firefly kan in principe batterijwisselen, maar daar zijn de huidige swapstations van Nio niet geschikt voor. Op dit moment wordt gewerkt aan de vierde generatie swapstations en die zullen ook de Firefly kunnen bedienen.