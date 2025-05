Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Italiaanse politie ‘aangifte doet’ tegen de Alfa Romeo Tonale

Nog even en de Alfa Romeo Tonale wordt in de boeien geslagen en afgevoerd. De Italiaanse carabiniere heeft namelijk ‘aangifte gedaan’ tegen de SUV. Ze vinden hem te gevaarlijk om te blijven gebruiken als dienstauto.

De Italiaanse politiebond Unarma heeft recent een officiële klacht neergelegd bij het Openbaar Ministerie in Rome. Daarin staat dat de carabinieri de Alfa Romeo Tonale niet geschikt vindt voor politiewerk. Vooral het weggedrag van het model zou een probleem zijn.

Alfa Romeo Tonale met 160 pk

De carabinieri heeft een paar honderd mild-hybrides met 160 pk en een zeventraps automaat in dienst en dat zou geen succes zijn. De auto’s zijn voor een deel bepantserd en aangepast voor hun politietaak, met onder meer radioapparatuur aan boord en blauwe zwaailichten op het dak.

Weggedrag niet veilig genoeg

We kunnen ons voorstellen dat het extra gewicht van die toevoegingen een effect heeft op het rijgedrag. Want dáár klagen de agenten over. De Alfa Romeo Tonale zou matig kunnen omgaan met slechte wegen en op hoge snelheid niet veilig zijn.

Er zijn al meerdere incidenten geweest met de Tonale en Unarma noemt dat ‘onacceptabel’. De bond wil daarom een uitgebreid onderzoek naar de Alfa Romeo. Niet om het imago van het merk te beschadigen, benadrukt de organisatie, maar om agenten te beschermen.