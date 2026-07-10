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Waarom de elektrische Alpine A110 een auto is waar we vol spanning op wachten

Op het Goodwood Festival of Speed maakt de elektrische Alpine A110 zijn dynamische debuut. En dat is een auto waarbij we vol spanning de eerste testritten afwachten.

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Met angst en beven wachten we het moment af dat we zelf achter het stuur mogen kruipen. Want wat blijft er over van deze rasechte sportauto, waarvan we zo houden om zijn fabelachtige rijeigenschappen? Die dankt de A110 traditioneel aan een lichtgewicht constructie. Daarom vragen we ons af hoe de nieuwe, volledig elektrische versie omgaat met de loden last die onvermijdelijk bij accu’s hoort.

Nieuwe techniek in oude body

We moesten nu nog toekijken vanaf de zijlijn van de wereldberoemde heuvelklim van Goodwood. Daar gaf de elektrische A110 een demonstratie die hoopvol stemde, want zoals Formule 1-coureur Pierre Gasly de Franse sportwagen de heilige heuvel van Goodwood opjoeg, was indrukwekkend; de dynamiek spatte ervan af.

We zagen nog geen definitieve A110, maar wel een zogenaamde development mule. Die mule is een prototype waarbij wel het nieuwe onderstel en alle techniek aanwezig zijn, maar die nog zijn verpakt in oud plaatwerk.

En het definitieve design dan?

Zo’n rijdende mecanomobiel laat dus nog niet de definitieve vormen zien, maar demonstreert wel de nieuwe techniek. In dit geval keken we voornamelijk naar de vormgeving van de huidige A110-generatie. Opvallend waren de bredere wielkasten en de enorm grote koelgaten in de neus.

Hoe het definitieve design eruit gaat zien, is nog niet bekend, maar het zal ons niet verbazen dat dat behoorlijk veel overeenkomsten heeft met het uiterlijk van deze mule. Alpine koos ook niet voor niets voor de duidelijk herkenbare retrostyling bij de lancering van de tweede generatie destijds.

Vooral techniek cruciaal

De techniek en het platform van de volledig elektrische A110 FUTURE zullen vooral de toekomstige rijeigenschappen moeten garanderen. De manier waarop Alpine de elektrotechniek gaat toepassen in deze sportauto is cruciaal. Is die nieuwe basis goed genoeg om te spelen met de natuurwetten en de grenzen van de wegligging op te zoeken, zoals je dat zo vermakelijk met de huidige A110 kunt doen?

Een goede gewichtsverdeling is daarvoor ook van levensbelang. Het nieuws daarover is goed, want in het nieuwe Alpine Performance Platform (APP) zijn de accu’s goed verdeeld: 25 procent van het tweedelige accupakket zit voorin, de overige 75 procent achterin. Die verdeling moet de klassieke gewichtsverdeling van 40 procent vóór en 60 procent achter mogelijk maken.

De batterijen zijn verpakt in cell-to-pack-units van gegoten aluminium die bijdragen aan de structurele stijfheid van het platform. Veel meer is niet bekend, maar wel dat de A110 een 800-voltarchitectuur krijgt en twee elektrische motoren op de achteras.

Met het Alpine Active Torque Vectoring 2.0-systeem worden de krachten van deze twee motoren optimaal verdeeld over beide achterwielen. Het APP is modulair en flexibel genoeg om in de toekomst een eventuele vierwielaangedreven versie of zelfs een verbrandingsmotor te huisvesten. De nieuwe Alpine lijkt dus alles in huis te hebben voor een dynamische toekomst en is uiterst flexibel.