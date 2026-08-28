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Waarom de Belgische overheid onderzoek doet naar deze ‘straatrace-app’

Jean-Luc Crucke, de Belgische Minister van Mobiliteit, neemt de app TripRank onder de loep. Mogelijk zou deze app aanzetten tot gevaarlijk rijgedrag.

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Het is een beladen onderwerp, zeker na de dodelijke ongevallen in Engeland en Ierland waarbij jongeren, vermoedelijk als onderdeel van een TikTok-challenge, gingen spookrijden op de snelweg. Kortgeleden schreef Autovisie nog over de vergelijkbare en eveneens levensgevaarlijke social media-trend cutting up, waarvan ook in Nederland gevallen bekend zijn.

Dubieuze app TripRank

TripRank lijkt in eerste instantie een onschuldig app waarmee je tijden en snelheden kunt meten. Daar bestaan er meer van en dergelijke apps kunnen voor circuitrijders handige tools vormen. Het dubieuze is dat TripRank lijkt te stimuleren om je juist op de openbare weg te misdragen.

Hoge snelheden

Hoewel TripRank hier en daar benadrukt dat je je aan de verkeersregels moet houden, draait het vooral om het behalen van een hoge score en een betere positie op de ranglijst. Daarvoor moet je veel en hard rijden. Tegelijkertijd belooft de app je te waarschuwen voor flitsers en verkeerslichten. Tja, die kom je op een circuit doorgaans niet tegen.

(Afbeelding: Unsplash / TripRank) (Afbeelding: Unsplash / TripRank) (Afbeelding: Unsplash / TripRank)

(Afbeelding: Unsplash / TripRank) (Afbeelding: Unsplash / TripRank) (Afbeelding: Unsplash / TripRank)

Het is overigens niet gratis om met je routes en de daarop gereden snelheden in de ranglijst te verschijnen. Een abonnement op TripRank kost je 5,99 euro per maand of 34,99 euro per jaar.

Weerstand

De app lijkt vooral op jonge mannen te zijn gericht. Niet zo gek, over het algemeen zijn zij het die zich hiertoe laten verleiden. En dat is riskant, vertelde verkeerspsycholoog Gerard Tertoolen in een eerder interview met Autovisie. Jongeren zouden verhoudingsgewijs het meest vatbaar zijn. “Zij hebben vaak nog te weinig risicobesef en ervaring, maar wel een bewijsdrang.”

Er is dan ook de nodige weerstand op de app. “Het promoten van onaangepast of te snel rijden is absoluut niet wenselijk en staat haaks op onze inspanningen rond verkeersveiligheid”, stelt Crucke in een reactie aan Het Laatste Nieuws. Eerder bleek dat de Belgische Minister van Mobiliteit ook onderzoekt of een pk-beperking voor jongeren (zoals nu in Frankrijk geldt) een mogelijke oplossing is om risicovol rijgedrag tegen te gaan.