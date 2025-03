Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Aston Martin Vanquish Zagato geen goede investering is

Van de Aston Martin Vanquish Zagato Coupé zijn negenennegentig stuks gebouwd. Je zou dus denken dat zo’n auto alleen maar meer waard wordt, maar nee… Dit exemplaar heeft een afschrijving van heb ik jou daar.

Deze Aston Martin Vanquish Zagato Coupé komt uit 2017, heeft twee eigenaren gehad en slechts 2.977 kilometer gelopen. Hij wordt verkocht via RM Sotheby’s. De vraagprijs ligt op 290.000 pond, omgerekend zo’n 345.000 euro.

Aston Martin Vanquish Zagato prijs

Een klap geld, maar niet als je bedenkt dat de Vanquish Zagato acht jaar geleden 560.000 euro kostte. En dat was zonder belastingen. Inclusief BPM en BTW zou de Nederlandse nieuwprijs ongeveer 775.000 euro zijn geweest. Al zette geen verstandig mens de Zagato hier op kenteken.

Hoe dan ook, op deze zwarte Vanquish met goudkleurige details is flink afgeschreven. En dat is bijzonder voor zo’n zeldzame en exclusieve auto. Hij is bovendien een vroeg exemplaar: nummer zes van een serie van negenennegentig.

Vier series van de Vanquish Zagato

Overigens zijn er nog meer Vanguish Zagato’s gebouwd: negenennegentig cabrio’s, negenennegentig shooting brakes en achtentwintig roadsters. Alle Zagato’s zijn gebaseerd op de Vanquish S en hebben dus een atmosferische V12 met een vermogen van 600 pk.

Lange historie Aston Martin en Zagato

Zagato en Aston Martin werken al decennialang samen. Zo zijn er de DB4 GT Zagato uit de jaren zestig, de V8 Vantage Zagato uit de jaren tachtig, de DB7 en DB AR1 Zagato uit begin 2000 en de V12 Vantage Zagato uit 2011.

Ook bouwde Zagato drie speciale modellen voor het honderdjarige bestaan van Aston Martin, de DBS, DB9 en Virage Centennial, en werd zo’n zes jaar geleden de DBZ Centenary Collection geïntroduceerd, bestaande uit een DBS GT Zagato en een DB4 GT Zagato Continuation, die alleen samen gekocht konden worden.