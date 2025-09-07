Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Cupra zijn kleinste EV naar een Spaanse probleemwijk vernoemt

Nou kennen de Spanjaarden het begrip ‘Vogelaarwijk’ ongetwijfeld niet, maar probleemwijken hebben ze in Barcelona natuurlijk wel degelijk. El Raval is er een van. Dus waarom noemt Cupra zijn kleine elektrische auto daar nou naar?

El Raval is een wijk in Barcelona die bekendstaat om zijn criminaliteit, prostitutie en drugsproblematiek en dat weet Cupra ook. Want het merk schrijft in zijn persinformatie heel diplomatiek: ‘El Raval staat symbool voor constante beweging, rauwe energie en onverschrokken stedelijkheid.’

Cupra Raval voorheen UrbanRebel

En dat zijn waarden ‘die de essentie van dit nieuwe model bepalen’, zo voegt Cupra eraan toe. Al bedoelt het daarmee vast niet dat de nieuwe Raval je portemonnee uit je achterzak haalt of je op straat een zakje tarwebloem als cocaïne probeert te verkopen.

Afijn, hoe edgy Cupra ook probeert te zijn, onderhuids is er natuurlijk weinig spannends aan de Raval (die we voorheen kenden als UrbanRebel). Hij staat op het MEB+-platform van de Volkswagen Groep en komt onderhuids overeen met de Skoda Epic, Volkswagen ID Cross en Volkswagen ID Polo.

Standaard met sperdifferentieel

De Raval is 4 meter lang en heeft een wielbasis van 2,6 meter. Hij wordt op de vooras aangedreven door een elektromotor die in het topmodel, de Raval VZ, 226 pk sterk is. Met andere woorden: zo veel power levert de Volkswagen ID Polo GTI straks ook.

Omdat Cupra een merk is met een sportieve focus ligt de Raval standaard 1,5 centimeter dichter bij het asfalt dan de Volkswagen ID Polo. Hij is bovendien uitgerust met een uitschakelbare stabiliteitscontrole, een elektronisch sperdifferentieel en een adaptief onderstel. De Cupra Raval komt in 2026 op de markt.