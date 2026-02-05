Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom BMW na felle kritiek toch vasthoudt aan zeer omstreden verkoopstrategie

Het werd BMW niet in dank afgenomen toen het enkele jaren geleden aankondigde stoelverwarming in abonnementsvorm aan te bieden. Van de zotte, was de gemiddelde reactie. De hardware zit immers al aan boord van je auto, maar er mag alleen gebruik van gemaakt worden als je maandelijks betaalt.

Hoewel de Beierse autobouwer later erkende dat een abonnement op stoelverwarming geen slimme zet was, laat het de omstreden verkoopstrategie nog steeds niet helemaal los. Het merk zegt een goede reden te hebben om zijn klanten abonnementen aan te bieden.

Waarom wil BMW zo graag abonnementen aanbieden?

Alexandra Landers, Head of Product Communications bij BMW, legde aan het Australische Drive uit dat klanten zodoende niet bij aankoop hoeven kiezen welke opties ze wel of juist niet willen. “Veel mensen denken dat ze een bepaalde ADAS-functie niet nodig hebben, maar als ze dan voor het eerst in een enorme file terechtkomen, hebben ze mogelijk spijt dat ze een bepaalde optie niet hebben geselecteerd. Op deze manier kunnen ze die online toevoegen.”

Kosten voor de fabrikant

Bovendien brengen die ADAS-systemen, maar ook real-time verkeersinformatie, kosten met zich mee voor BMW, stelt Landers. “Als jij er gebruik van maakt, moeten wij ervoor betalen.”

Daar valt wat voor te zeggen, maar het merk biedt ook nog steeds abonnementen aan waarvoor dat niet, of slechts in zeer geringe mate geldt. Denk aan een 360-gradencamera of een adaptief M-onderstel voor 19 euro per maand. De hardware daarvoor heb je dus sowieso al aan boord.

Voorspelbare inkomstenstroom

Wat Landers niet specifiek noemt, maar wat ongetwijfeld de belangrijkste drijfveer is voor BMW om opties in abonnementsvorm aan te bieden, is de constante geldstroom. Abonnementen bieden een voorspelbare en terugkerende inkomsten. Daar zijn bedrijven en hun aandeelhouders gek op.

Klanten lijken er minder enthousiast van te worden. Je kunt je dan ook afvragen hoe verstandig deze strategie is. Zeker nu Chinese merken oprukken in Europa. Zij doen het totaal anders. Optielijsten lijken daar niet te bestaan, want vrijwel elke Chinese auto is standaard overladen met features. Dat zagen we recent ook weer bij deze scherp geprijsde Skoda Enyaq-concurrent.