Waarom BMW groot fan is van Bugatti-baas Mate Rimac

Mate Rimac, topman van Bugatti en het door hem zelf opgerichte Rimac Automobili, is lekker zichzelf. En dat kan zelfs BMW enorm waarderen.

In autoland zijn momenteel twee CEO’s die alles net even anders doen dan de rest. Eén van die twee is uiteraard Elon Musk. De ander is Mate Rimac.

Bugatti Chiron en Rimac Nevera als dagelijkse auto

Wat maakt Mate Rimac zo uniek? Hij is erg bij de tijd, deelt veel over zijn leven op social media en rijdt dagelijks in auto’s van zijn eigen merk. Dat laatste doen wel meer CEO’s, maar in het geval van de Rimac gaat het om (elektrische) hypercars.



Op zijn socialmediakanalen deelt hij regelmatig hoe hij op stap gaat met een Rimac Nevera (zie onze rijtest onderaan dit artikel) of een Bugatti Chiron. Daarmee gaat hij niets uit de weg. De topman is geboren en getogen in Kroatië en als hij op familiebezoek gaat in de Balkan, doet hij dat ook in een van die auto’s, zoals te zien in bovenstaande video.

BMW fan van Mate Rimac en andersom

Maar waarom is BMW dan fan van Mate Rimac? Nou, omdat Mate Rimac ook fan is van BMW. De Kroaat verkiest geregeld een BMW M5 van de E39-generatie boven de schier onbetaalbare hypercars in zijn garage. Classy!



Mate Rimac is altijd al BMW-liefhebber geweest. Zijn eigen automerk, Rimac Automobili, is zelfs ontstaan nadat de Kroaat op 21-jarige leeftijd zijn BMW E30 eigenhandig elektrificeerde.

BMW M3 Sport Evolution III

Nog altijd is Mate Rimac in het bezit van een E30. En niet zomaar een, maar een heuse M3 Sport Evolution III. Dat kan BMW enorm waarderen en dus plaatste het officiële Instagram-account van BMW M het onderstaande bericht. “Wanneer de CEO stijl heeft”, schreef de Duitse autobouwer erbij.



Zo bescheiden als Mate Rimac is, reageerde hij als volgt: “Als iemand me twintig jaar geleden toch had verteld dat dit bericht ooit geplaatst zou worden… Zoals je weet, ben ik altijd al groot BMW-fan geweest. Dit betekent dan ook veel voor me. Bedankt! Ik ben gek op mijn E30, E46 CSL en E39 M5. En de wensenlijst met andere modellen is lang.”