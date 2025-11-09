Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom bij deze Land Rover Defender een heel stuk mist

De nieuwe Land Rover Defender is niet als pick-upvariant beschikbaar. Het Nederlandse bedrijf Heritage Customs vond dat zo’n carrosserievariant wél ontwikkeld moest worden. Daarom is het nu groot feest voor (vermogende) mensen die een liefde hebben voor Land Rover én een open laadbak willen.

Heritage Customs transformeert al langer Defenders. Zo heeft het bedrijf eerder een cabrioversie van de auto ontwikkeld. Momenteel is de Defender verkrijgbaar als 90, 110 en 130. De laatste is het grootste model van de reeks en die heeft de Nederlandse carrosseriebouwer als basis gebruikt voor het ontwerpen van de moderne pick-up.

Personaliseren

De auto is volledig naar eigen smaak te personaliseren: het interieur, de kleur, de wielen en zelfs het stikwerk kan helemaal naar wens worden aangepast. En als je dat interieur zorgvuldig hebt laten samenstellen, wil je misschien niet dat honden met zanderige poten op de achterbank springen. In dat geval is deze pick-up een goede uitkomst. Het exterieur is misschien even wennen, omdat de auto door de korte laadbak niet helemaal in proportie lijkt.

(Afbeelding: Heritage Customs) (Afbeelding: Heritage Customs)

Hoewel het uiteindelijke resultaat er netjes en modern uitziet, valt op dat het in de basis geen pick-up is. De achterwielen staan een stuk verder naar voren dan bij een gebruikelijke pick-up met dubbele cabine. Daardoor is de laadruimte, op z’n zachtst gezegd, krap te noemen. Die meet ongeveer één meter diep en 1,4 meter breed.

Prijskaartje Defender pick-up

De kosten voor het ombouwen van de Land Rover beginnen bij zo’n 65.000 euro, en daarbij zit de Defender 130 zelf dus nog niet inbegrepen. Heritage gebruikte voor dit project het 130-model met de 5,0-liter V8 onder de kap die 500 pk levert. Wie zo’n Defender als basis wil aanschaffen, moet flink in de buidel tasten, de vanafprijs van dit model ligt op 267.033 euro. Je kunt er ook voor kiezen om je Defender om te laten bouwen als pantservoertuig. Hoe dat precies werkt, lees je in dit artikel.