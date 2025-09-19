VW-schadevergoeding voor 100.000 Nederlanders: zo vraag je het aan
Heb jij een Volkswagen (gehad) met dieselmotor uit de tijd dat de fabrikant gebruik maakte van de sjoemelsoftware? Dan krijg je tot 2.500 euro terug. Volgens een rapport kunnen meer dan 100.000 (ex-)eigenaren aanspraak maken op de schadevergoeding
Het is inmiddels tien jaar geleden dat voor het eerst het nieuws over de sjoemeldiesels van Volkswagen naar buiten kwam. Uiteindelijk bleek dat bij veel diesels geknoeid was met de uitstootcijfers. Overigens was dit niet enkel bij Volkswagen het geval.
Om deze VW-motor gaat het
Nu is er een schikking voor (voormalige) eigenaren van Volkswagen-, Audi-, Seat- en Skoda-modellen met een EA 189-dieselmotor die tussen 2008 en 2015 op de markt zijn gebracht. Hierdoor hebben veel Nederlanders recht op een schadevergoeding. De motor is met verschillende slagvolumes in veel auto’s van de Volkswagen Groep geleverd.
Dit kunnen Nederlanders aan schadevergoeding verwachten
Hoeveel je kunt verwachten als je een dieselauto hebt (gehad) met de EA 189-motor, hangt af van het model auto, de datum waarop de auto is gekocht en of het om aankoop van een nieuwe of gebruikte auto ging. De bedragen variëren van 300 euro tot 2.500 euro.
Tot 2.500 euro
Voor een nieuwe EA 189-dieselauto met actieve schakelsoftware (sjoemelsoftware) verkregen voor 22 september 2015 krijg je tot 2.500 euro aan schadevergoeding.
Tot 1.250 euro
Heb je een tweedehands auto (gekocht) met dezelfde motor en is dit voortuig gekocht voor 22 september 2015. Je kunt dan tot 1.250 euro terugkrijgen.
Tot 750 euro
Heb je na 22 september 2015 een dieselauto gekocht met de sjoemelsoftware, dan krijg je tot 750 euro terug per claim. Dat is veel minder, maar destijds had je ook al kunnen weten dat je een sjoemeldiesel kocht.
Tot 300 euro
Valt je dieselauto met de EA 189-motor niet in de bovenste drie categorieën, ook dan kun je een schadevergoeding krijgen. Deze reikt tot een bedrag van 300 euro per claim.
Via deze link kun je een claim indienen. Je moet voldoende bewijs aanleveren, anders kom je niet in aanmerking voor de schikking. Je hebt tot 10 december de tijd.
