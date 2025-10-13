Deel dit: Share App Mail Tweet

VW-partner zet nu 2 miljoen kWh-productielijn op voor solid state

Chinese accufabrikant Gotion zet net als veel andere batterijproducenten vol in op solid state-accu’s. Het bedrijf, dat voor 25 procent in handen is van Volkswagen, is momenteel bezig met het ontwerpen van een massaproductielijn die 2 GWh (2 miljoen kWh) aan accu’s per jaar moet produceren.

De accu die in deze productielijn gebouwd moet worden heet de Jinshi en wordt een van de eerste solid state-batterijen die in productie wordt genomen. De batterij zelf zit na zo’n acht jaar ontwikkeling in de pilotfase van productie.

Waarom solid state een vooruitgang is

Solid state is een belangrijke stap in accuontwikkelingen omdat de batterijen met een vaste elektrolyt efficiënter, lichter en veiliger zijn. Daarbij kunnen de accu’s sneller laden en hebben ze een langere levensduur dan pakketten met een LFP- of NMC-samenstelling.

Momenteel zijn er nog geen auto’s te koop met een solid state-accu, wel zijn er al modellen geïntroduceerd met een batterijen die deels uit vaste elektrolyten bestaan. Zo is de MG4 een van de eerste betaalbare EV’s met deze techniek.

De accu van Volkswagen-partner Gotion

De solid state-accu van Gotion zal hoogstwaarschijnlijk ook in Volkswagen-modellen komen te liggen. Volgens de huidige cijfers is een accupakket goed voor zo’n 1.000 kilometer aan actieradius, presteert hij stabiel tussen -20 °C en 85 °C en is de levensduur wel een miljoen kilometer. Daarbij weegt hij per Wh veel minder dan een gebruikelijke accu. De Jinshi levert 280 Wh per kg. Een gebruikelijke NMC (bijvoorbeeld in de Volkswagen ID.3) levert zo’n 160 Wh per kg. Dit betekent dat hetzelfde aantal kWh ongeveer de helft weegt.

Voor die Jinshi solid state-accu wordt nu dus gewerkt aan een massaproductielijn die tot 2 GWh per jaar kan produceren. Dit project kost honderden miljoenen en moet in 2030 op grote schaal draaien. Kleine series kunnen al in 2027 van de band rollen volgens de fabrikant.

