Vroem, vroem! In de nieuwe Lexus RZ doe je net alsof je zelf schakelt

Als je met een colaflesje denkbeeldig door een schakelpatroon roert en daarbij motorgeluiden maakt, doe je eigenlijk net zoveel als in de vernieuwde, elektrische Lexus RZ met Interactive Manual Drive. Je schakelt niet, maar doet alsof.

De elektrische Lexus RZ kwam in 2023 op de markt en krijgt nu alweer een aantal verbeteringen mee. Zo is er voortaan een sportieve topversie met vierwielaandrijving, de RZ 550e F Sport, die is uitgerust met steer-by-wire en een systeem dat een handgeschakelde versnellingsbak simuleert.

Net als in de Hyundai Ioniq 5 N

De Hyundai Ioniq 5 N heeft een soortgelijk iets. Je gaat met flippers achter het stuur door gesimuleerde versnellingen heen, waarbij de aandrijflijn zowaar onderbrekingen in de aandrijving nabootst en je zelfs een ‘toerenbegrenzer’ hebt. Speakers in het interieur zorgen voor het bijbehorende ‘motorgeluid’.

In de Ioniq 5 N werkt het ontzettend goed en draagt het zeker bij aan de rijbeleving. Wat het nut is van zo’n ‘handbak’? In principe heeft het geen enkele toegevoegde waarde, maar is het een leuke gimmick voor de enthousiaste stuurman of -vrouw.

‘Stuurknuppel’ met variabele overbrenging

Daarbij is de Lexus RZ 550e F Sport altijd uitgerust met een yoke-stuur. Dat staat elektronisch in verbinding met de voorwielen en maakt gebruik van een variabele overbrenging. Met andere woorden: als je erg langzaam rijdt, is een kwartslag al voldoende om een krappe bocht te maken.

Tesla introduceerde al eerder een ‘stuurknuppel’, in onder meer de Model S, maar die functioneert niet naar behoren, omdat de overbrenging dus niet variabel is. Je moet dus overpakken en dat werkt slecht met een half stuurtje, omdat je snel misgrijpt.

Nieuwe motorversies Lexus RZ

De Lexus RZ is sinds 2023 leverbaar. Er zijn twee varianten: de RZ 300e met 204 pk en de 313 pk sterke RZ 450e. Beide hebben voorwielaandrijving. Daar komen binnenkort de RZ 350e (224 pk), RZ 500e (380 pk) en RZ 550e F Sport (408 pk) bij. Die laatste twee hebben 4WD en mogen 1.500 kilo trekken.

Grotere batterij voor alle RZ’s

Tot nu toe had de RZ een 71 kWh-batterij. Dat wordt voor alle versies een 77 kWh-exemplaar, waardoor de maximale actieradius met 100 kilometer omhoog gaat. De RZ 300e gaat van 480 naar 580 kilometer en RZ 450e komt op 540 kilometer uit.

Nieuw is ook batterijvoorverwarming. Dat kan handmatig worden geactiveerd of automatisch, door naar een laadstation te navigeren. De Lexus RZ kan met 22 kW AC-laden en haalt aan een DC-snellader 150 kW, wat slechts redelijk is.

Meer geluidsisolatie, grotere stijfheid

Verder heeft Lexus allerlei kleine en minder kleine verbeteringen doorgevoerd. Zo is de stijfheid van de koets verhoogd, is er meer geluidsisolatie toegepast en zijn er andere bekledingsmaterialen toegepast in het interieur. De vernieuwde Lexus RZ komt eind dit jaar op de markt.

Lexus RZ vooralsnog geen verkoopsucces

In vergelijking met andere elektrische SUV’s is de Lexus RZ niet bepaald een verkoopsucces. Sinds 2023 heeft de importeur er slechts 185 op kenteken weten te zetten. Onbekend maakt onbemind, waarschijnlijk, want bij het grote publiek zal een BMW iX1 of Volkswagen ID.4 meer top-of-mind zijn.