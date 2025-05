Deel dit: Share App Mail Tweet

Vrouw sleept auto achterstevoren terwijl haar vriend erin zit

Een man in het Amerikaanse Houston wordt auto achterstevoren over de weg gesleept door zijn vriendin. Je kunt al raden wat er gebeurt, chaos!

Een auto moet je nooit achterstevoren slepen. Dit omdat de voorste wielen kunnen sturen. Doe je dit wel, dan gaat de auto slingeren over de weg (tankslappen) of rijdt hij scheef een kant op.

Auto wordt achterstevoren gesloopt met iemand erin

De vriendin reed met de auto zelfs de snelweg op. De Saab 9-3 Aero cabriolet met haar vriend erin sleepte ze achter zich aan. Gelukkig raakte er niemand gewond. De enige twee slachtoffers zijn de voorbanden van de Zweedse cabriolet. Na de getrokken strepen op het asfalt zal er nog maar weinig rubber over zijn.

Tegen de 32-jarige Amerikaanse man die in de auto zat, liep al een arrestatiebevel. Zijn vriendin, die in de witte Ford Expedition zat, werd opvallend genoeg niet meegenomen door de politie. Hopelijk gaat ze niet nog eens een tankslappende auto op deze manier slepen.

Tankslapper met de neus naar voren

De laatste keer dat wij een auto zo over het afvalt hebben zien gaan, was tijdens het behalen van de racelicentie. In onderstaande video zie je de spannendste tankslapper van de racecursus.