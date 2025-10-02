Deel dit: Share App Mail Tweet

Voor slechts 3.900 euro heb je een gloednieuwe Dacia Spring

Een gloednieuwe, elektrische auto kopen voor slechts 3.900 euro. Het klinkt te mooi om waar te zijn, maar in Italië kan het. We hebben het hier overigens niet over een Microcar, maar een daadwerkelijke auto. Voor dit ongelooflijk lage bedrag tik je daar een Dacia Spring op de kop.

In Nederland heeft de Dacia Spring een vanafprijs van 18.900 euro, en is daarmee de goedkoopste nieuwe EV op de markt (zie hier de acht goedkoopste auto’s van Nederland). Italianen kunnen de elektrische auto voor een fractie van die prijs bemachtigen. In het beste geval betaal je in Italië nog geen vier mille voor je Spring. Tja, dan wordt zelfs een Dacia met slechts 44 pk interessant.

Door sloopregeling is nieuwe elektrische auto interessant

Vanwaar deze lage prijs? Nou, in Italië kun je 11.000 euro subsidie krijgen bij de aanschaf van een nieuwe elektrische auto met een aanschafprijs tot maximaal 42.700 euro, zoals een Dacia Spring dus. Uiteraard zitten er haken en ogen aan deze regeling. Zo moet je momenteel een oude Euro 5-auto bezitten, en die inleveren bij de sloop. Welke emissieklasse jouw auto heeft en wat dat eigenlijk betekent, lees je hier.

Daarnaast is de korting afhankelijk van je inkomen. Voor huishoudens met een jaarinkomen onder de 30.000 euro geldt de maximale subsidie van 11.000 euro. Daarbovenop geeft Dacia nog eens 3.000 euro korting extra als je gebruik maakt van de Italiaanse sloopregeling. Zo daalt de prijs van een nieuwe Dacia Spring van 18.900 naar slechts 3.900 euro.

Dacia Spring alleen spotgoedkoop in Italië

Het grote nadeel: in Nederland kunnen we niet van deze specifieke regeling profiteren. Zoals gezegd zul je bij ons minstens 18.900 euro uit je portemonnee moeten vissen voor een Dacia Spring. Sinds het SEPP-budget is verdwenen, kent Nederland geen subsidieregelingen meer om de verkoop van elektrische auto’s te stimuleren.

Geïnteresseerd in een Spring? In onderstaande video vertelt Autovisie-testredacteur Peter Hilhorst je wat je van ’s lands goedkoopste EV kunt verwachten.