Voor deze strakke, zakelijke SUV-occasion betaal je 20.000 euro

Een moderne, compacte SUV is hartstikke praktisch als gezinsauto. Je wilt alleen wel een auto die een beetje smoelt, mét automaat, en een merk dat je aanspreekt. Kan dat voor twintig mille? Zeker, kijk maar naar deze occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Compacte SUV-occasion voor maximaal 20.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een compacte tweedehands auto van maximaal 20.000 euro. Geen trek in een Seat Ateca? Afgelopen dinsdag bespraken we de Ford Puma en twee dagen later kwam de Renault Captur aan bod.

Seat Ateca (2014 – 2017)

Natuurlijk deelt een Seat zijn onderhuidse techniek met diverse andere modellen in het Volkswagen-concern. Los daarvan is bijvoorbeeld deze Ateca wel een auto met een heel eigen gezicht, met scherpe, rechte lijnen en mooie details.

Het interieur is ruim genoeg voor vier volwassenen en toch is er nog 510 liter bagageruimte beschikbaar. De achterbankdelen zijn omklapbaar terwijl je achter de auto staat. Het interieur is strak en zakelijk.

De 1,5 liter motor is een fijne combinatie met de DSG-transmissie. Reken op een verbruik rond 1 op 14. Er staat een vuurrode Ateca 1,5 ‘Style’ Automaat (2019, 104.000 km) voor € 19.995 bij een bedrijf in Gauw.

Let hierop bij deze occasion

De 1,0 liter driecilinder wordt in véél modellen gebruikt. Het komt voor dat de motor niet op het gaspedaal reageert, door een kapot gasklephuis. Daar moet een nieuwe in.

Een tikkend of klapperend geluid in de motor kan worden veroorzaakt door loslopende boutjes van de nokkenasversteller. Dat is op zich een kleinigheidje.

Ongeveer hetzelfde geluid kan worden veroorzaakt door de terugslagklep van de hogedrukpomp als de motor net is gestart, maar dat is niet eens pech, dat hoort zo!